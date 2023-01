Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Situatie Brazilië: overheidsgebouwen zwaar beveiligd, Bolsonaro ontkent betrokkenheid

De overheidsgebouwen in Brasilia (hoofdstad van Brazilië) die gisteren werden bestormd door woedende burgers (Bolsonaro-aanhangers), worden momenteel zwaar beveiligd. De Braziliaanse veiligheidsdiensten hebben het gebied rond het parlementsgebouw, het presidentieel paleis en het hooggerechtshof afgesloten. Voormalig president Jair Bolsonaro ontkent elke betrokkenheid.

De federale overheid van Brazilië neemt tijdelijk de veiligheidstaken van de regionale autoriteiten over. De veiligheidsdiensten in Brasilia werden gisteren door de rellen verrast. Het duurde drie uur voordat ze de overheidsgebouwen konden ontzetten. Zij gebruikten traangas, flitsgranaten en waterkanonnen om de relschoppers te verjagen. De bestorming had veel weg van de bezetting van het Capitool in de Verenigde Staten, in januari 2021.

Gouverneur Brazilië op non-actief

Het hooggerechtshof heeft de gouverneur van Brasilia, een bondgenoot van oud-president Jair Bolsonaro, op non-actief gesteld. Dit vanwege gebrekkige veiligheidsmaatregelen in de hoofdstad. De gouverneur ontsloeg zelf eerder de politiechef in Brasilia, die justitieminister van Brazilië was onder Bolsonaro.



BREAKING 🇧🇷: Bolsonaristas are invading Congress en masse in Brasilia. pic.twitter.com/6dh3rItJgH — David Adler (@davidrkadler) January 8, 2023

BREAKING 🇧🇷: Bolsonaristas are invading Congress en masse in Brasilia. pic.twitter.com/6dh3rItJgH — David Adler (@davidrkadler) January 8, 2023

Duizenden aanhangers van Bolsonaro waren bijeengekomen om te demonstreren tegen de nieuwe president Luiz Inácio Lula da Silva. Dit protest escaleerde volledig en mondde uit tot een bestorming van het parlement, het paleis en het hof. De relschoppers sloopten onder meer ramen en meubilair, plunderden kantoren en namen zelfs de originele grondwet uit 1988 mee.

👎 Bolsonaro veroordeelt rellen De Braziliaanse oud-president Jair Bolsonaro heeft op Twitter de bestorming van verschillende overheidsgebouwen van Brazilië veroordeeld. „Vreedzame protesten zijn onderdeel van democratie. Maar het plunderen en binnendringen van overheidsgebouwen zoals vandaag is gebeurd, net als in 2013 en 2017 door links, vallen daar niet onder”, aldus Bolsonaro.

‘Fascistische aanval’

Lula, die een week geleden werd beëdigd, spreekt van een „fascistische aanval”. Hij geeft zijn voorganger Bolsonaro de schuld. Lula was zelf voor werk in São Paulo toen de situatie in Brasilia uit de hand liep. Inmiddels is hij teruggekeerd en heeft de schade aan de overheidsgebouwen bekeken. De president, die vandaag vanuit het beschadigde paleis werkt, ontvangt steunbetuigingen vanuit de hele wereld. Ook premier Mark Rutte heeft gereageerd.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ik heb met ontzetting de beelden gezien van de bestorming van overheidsgebouwen in Brasilia. Onacceptabel geweld tegen de instituties die samen het hart van de democratische rechtsstaat vormen. Wij staan achter president @LulaOficial als democratisch gekozen leider. — Mark Rutte (@MinPres) January 9, 2023

Bolsonaro weg uit Brazilië, veel arrestaties

De rechtse Bolsonaro vertrok eind december vanuit Brazilië naar de Amerikaanse staat Florida. Dat was twee dagen voor de machtsoverdracht in Brasilia. Hij is daar nog steeds. De oud-president ontkent dat hij iets te maken had met de ongeregeldheden. Eerder op de dag had de nieuwe president Lula zijn voorganger ervan beschuldigd verschillende speeches te hebben gegeven waarin hij het soort gedrag dat Bolsonaro-supporters gisteren vertoonden, aanmoedigde.

In Brasilia werden zeker vierhonderd mensen gearresteerd na de bestorming van het hooggerechtshof, het parlementsgebouw en het presidentiële paleis. De demonstranten waren Bolsonaro-aanhangers die handelden uit woede over de beëdiging vorige week van de linkse Lula. Zijn verkiezingsoverwinning dankt hij volgens hen aan fraude.