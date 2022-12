Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zoveel gas verbruik je per kookbeurt (en dit is wat het kost)

Het gasverbruik is in de afgelopen maanden in Nederland met 17 procent gedaald, aldus het CBS. Niet gek, gezien de hoge aardgasprijzen. Binnenshuis kun je behoorlijk wat besparen, als je bijvoorbeeld ‘s nachts de temperatuur net even anders reguleert dan je andere jaren misschien deed. Maar buiten de energiekosten die worden veroorzaakt door de verwarming, wat kost een kooksessie eigenlijk?

Korter douchen, de verwarming een graad lager, je huis beter isoleren: het zijn allemaal bekende manieren om te besparen op de energiekosten. Maar hoeveel gas wordt er verbruikt tijdens het maken van je favoriete je favoriete stoofgerecht? En hoe kun je gas besparen tijdens het koken?

Gasverbruik in huis

Om maar met de deur in huis te vallen: tijdens een uitgebreide douchebeurt verbruik je een stuk meer gas dan tijdens het koken. Met een douchebeurt van tien minuten verbruiken we gemiddeld 0,4 kubieke meter gas. Met een gemiddelde gasprijs van momenteel 3,17 euro per kubieke meter kost het je ongeveer 1,27 om te douchen. Per week komt dat neer op een kleine 9 euro om jezelf te schoon te schrobben. Het moge duidelijk zijn: korter douchen loont voor de energierekening.

Maar hoe zit het met koken? Hoeveel levert het op om buiten de deur te eten, of wat vaker een salade in elkaar te draaien? Volgens het Voedingscentrum wordt er in Nederland gemiddeld een half uur per dag besteed aan het avondeten. Van de zeven dagen per week, wordt er gemiddeld 5,5 keer per week gekookt. Jaarlijks komt dat neer op 286 kookbeurten per huishouden.

Dit kost koken op gas

Volgens Milieucentraal verbruikt een gasfornuis 37 kubieke meter gas op jaarbasis. Als we dat verbruik delen door het gemiddelde van 286 kooksessies per jaar, verbruik je met één kookbeurt 0,129 kubieke meter gas. Met de huidige gasprijs van 3,17 per kubieke meter, kost een gemiddelde kookbeurt om precies te zijn 0,41 euro. Kook jij de gemiddelde 5,5 keer per week thuis? Dan kost het je 2,25 euro per week om je warme maaltijd te bereiden.

Gas besparen tijdens het koken?

Alle kleine beetjes helpen, dus óók als als het gaat om de energiekosten die worden veroorzaakt door het gasfornuis. Hoe groter de pan, hoe langer het duurt om deze te verwarmen. Gebruik dus niet onnodig grote pannen. Daarnaast is (te) veel water gebruiken ook niet bevorderlijk: hoe meer water in de pan, hoe meer gas er nodig is om het water aan de kook te brengen. Daarnaast zijn deksels je beste vriend, want die zorgen ervoor dat de boel sneller wordt verwarmd. Tot slot: is je eten al warm, of kookt het water? Draai dan je vuur wat lager. De warmte wordt ook met laag vuur goed vastgehouden.