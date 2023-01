Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Mbo’ers verdienen meer dan hbo’ers en vooral in deze branches

Hoewel het imago van het mbo niet altijd even bemoedigend was, lijkt het tij zich te keren. Inmiddels verdien je in sommige mbo-sectoren namelijk meer dan hbo’ers. En daarmee ‘verslaan’ sommige praktische beroepsgroepen de hbo-salarissen op de arbeidsmarkt.

Het mbo is toch een lange tijd een ‘ondergeschoven kindje’ geweest, maar het lijkt erop dat er meer waardering is voor mbo’ers. Eerder schreef Metro nog over deze mbo-student die een studentenkroeg niet in mocht vanwege zijn ‘te lage’ opleiding. Maar nu nam De Telegraaf de Keuzegids mbo onder de loep. De krant concludeert dat sommige mbo’ers er salaris-technisch beter voorstaan dat de hoger opgeleiden.

Sommige mbo’ers verdienen meer dan hbo’ers

Welke branches dat zijn? Vooral mbo’ers die voor een richting in de techniek kiezen, plukken daar inmiddels de vruchten van. Zij verdienen anderhalf jaar na hun opleiding, een hoger bruto-uurloon dan menig hbo’er. Maar ook verpleegkundigen en vrachtwagenchauffeurs verdienen meer dan hbo-opgeleiden.

Kiest een mbo’er voor procestechniek, dan verdient hij of zij al snel een gemiddeld bruto-uurloon van 20,90 euro per uur. Dat terwijl het gemiddelde brutoloon van een hbo’er op zo’n 16 euro per uur ligt, blijkt uit cijfers van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA). Kiezen voor techniek, logistiek of zorg is in deze tijd dus gunstig. Waarbij naast verpleegkundigen, vervoerders en techneuten, ook de werknemers in de scheepvaart en verzorgenden goed betaald krijgen. Overigens concluderen afgestudeerde mbo’ers dat ze vaker tevreden zijn met hun baan, dan hbo’ers.

Niet alle branches krijgen beter salaris

Dat de mbo’er momenteel meer floreert, komt door het tekort aan personeel in de praktische beroepsgroepen. „Het idee was lange tijd: hoe hoger je opleiding hoe meer je verdient, maar de markt begint mbo’ers nu echt anders te behandelen. Dat heeft te maken met de krapte in een paar cruciale sectoren, zoals de bouw en de techniek. En het past bij wat onderwijsminister Dijkgraaf graag wil: dat de studieniveaus een waaier worden en niet een soort toren die je moet beklimmen”, legt hoogleraar arbeidsmarkt Ton Wilthagen aan De Telegraaf uit. Volgens hem is het principe van ‘hoger is beter’, daarmee niet meer aan de orde.

Overigens gelden de betere lonen niet voor alle mbo’ers. Voor uiterlijke verzorging, podium- en evenemententechniek en brood- en banket is het salaris nog steeds laag. Kappers en schoonheidsspecialisten verdienen een bruto-uurloon van 9,10 euro. Niet geheel onbelangrijk is dat afgestudeerde mbo’ers rond de 17 jaar oud zijn en daardoor de bedragen onder het minimumuurloon van 21-jarigen kunnen liggen.

Mbo aanmoedigen

Zowel ouders als mbo-instellingen moeten volgens Wilthagen jongeren aanmoedigen om zich op een praktische sector te richten. De gunstige verdiensten, kunnen daarbij helpen. Doorstromen naar het hbo loont voor sectoren als rechten of communicatie, volgens de Keuzegids. Maar er zijn ook sectoren waarvoor geen hbo-opleiding nodig is. „Want er zijn ook veel sectoren die juist op zoek zijn naar praktisch geschoolde mbo’ers die meteen aan het werk willen”, aldus Wilthagen.