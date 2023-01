Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Vastgoedzeepbel geklapt? Huizenprijzen dalen sinds lange tijd weer

De huizenprijzen in Nederland zijn in het laatste kwartaal van vorig jaar gedaald. Het gaat om gemiddeld 6,4 procent op jaarbasis, meldt de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM). Volgens de belangenorganisatie is dat de eerste daling op jaarbasis in negen jaar tijd, waarbij zij spreekt van een „omslagpunt”.

De gemiddelde verkoopprijs van een bestaande woning lag in de laatste drie maanden van 2022 op 407.000 euro. Een nieuwbouwwoning kostte daarentegen gemiddeld 498.000 euro.

Huizenprijzen appartementen dalen het hardst

Alle type woningen werden op jaarbasis volgens de NVM in een jaar tijd goedkoper. Van twee-onder-een-kap (min 7 procent) tot appartementen (min 7,2 procent) en van vrijstaande woningen (min 6,6 procent) tot tussenwoningen (min 5,8 procent).

De NVM-makelaars zien dat er meer woningen te koop worden gezet (eerder in het jaar was dat ook het geval). Tegelijkertijd verkochten ze er in de laatste drie maanden van vorig jaar zo’n 35.000, een daling van 8 procent ten opzichte van het slotkwartaal van 2021. „Het vierde kwartaal 2022 was vriendelijker voor de woningkoper”, zegt Lana Gerssen die binnen de NVM de vakgroep Wonen voorzit. „In het derde kwartaal 2022 zagen we voor het eerst een prijsdaling van kwartaal op kwartaal. Dat is ook in het vierde kwartaal van 2022 het geval, maar met 3,7 procent is die relatief beperkt, als ik dit afzet tegen de enorme prijsstijgingen die we in de afgelopen jaren hebben gezien.”

🏠 Delfzijl en Zuid-Limburg juist duurder De huizenprijzen in Amsterdam daalden het meest met 9% procent in regio’s IJmond, Groot-Amsterdam en Haarlem. Er zijn ook regio’s waar de prijzen stegen, zoals Zuid-Limburg en Twente, met een stijging van bijna 15 procent in Delfzijl en omgeving. De NVM benadrukt dat het aantal woningverkopen in deze regio relatief laag is en kan dit de prijsschommelingen verklaren.

Hypotheekrente

Ondanks de gedaalde prijzen werd nog altijd haast de helft van de woningen in het slotkwartaal boven de vraagprijs verkocht. Een jaar geleden werden echter meer dan vier van de vijf woningen voor meer dan wat er gevraagd werd verkocht.

Gerssen zegt dat door de gestegen hypotheekrente, die ervoor zorgt dat mensen minder geld kunnen lenen, de betaalbaarheid van woningen onder druk staat. „De bevolking groeit door en daarmee ook de vraag naar woningen. De ontwikkeling van het aanbod kan dat niet bijbenen en schiet nog steeds tekort.”