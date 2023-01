Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Na de warmterecords zijn we nu toe aan meer kouder weer en (natte) sneeuw

Na een uitzonderlijk zachte periode waarbij in de eerste dagen van 2023 meerdere warmterecords zijn gesneuveld, slaat het weer om. De vooruitzichten laten de komende tijd een beduidend minder zacht weerbeeld zien. De temperatuur gaat dalen en ook de kans op winterse neerslag neemt toe.

Tja, het weer en de temperatuur was bij de start van het nieuwe jaar meer dan bijzonder. Weerdeskundigen maakten een vergelijking met als het 40 graden in de zomer is, maar op een of andere manier krijgt een milde januari veel minder aandacht. Toch sneuvelden er warmterecords.

Na zacht weer volgt de kou

Tot in het weekend hebben we nog zeer zacht weer, meldt weerdienst Weeronline. Vandaag en zaterdag verlopen ronduit wisselvallig met geruime tijd regenen en veel wind. Morgen en zondag is wat vaker de zon te zien maar helemaal droog houden we het niet.

In de loop van het weekend laat de temperatuur een dalende lijn zien. De middagtemperatuur komt op zondag uit rond een graad of 6. Daarmee komen we in de buurt van normale waarden voor de tijd van het jaar. Normale waarden voor begin januari liggen overdag dagelijks rond een graad of 5. Zondag is het weerbeeld licht wisselvallig met verspreid over het land enkele buien. Lokaal kunnen deze buien een winters karakter hebben. Dit zal dan in de vorm van kletsnatte sneeuw zijn en van het ontstaan van een sneeuwdek is zeker geen sprake.

Toenemende kans op (natte) sneeuw

In het begin van de nieuwe week verandert het weer en daalt de temperatuur iets verder. Overdag stijgt de temperatuur naar 2 tot 5 graden. In de nachten is een graadje vorst mogelijk, met name tijdens heldere perioden. De kans dat we op één van deze dagen wat vlokken sneeuw zien vallen ligt rond de 70 procent. De kans dat het ook daadwerkelijk tot een serieus sneeuwdek komt is een stuk lager, ongeveer 20 procent. Uiteraard kan dat van regio tot regio sterk verschillen. Serieus winterweer met een serie sneeuwdagen en/of ijsgroei zit volgens Weeronline voorlopig niet in de verwachting.