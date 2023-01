Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Terwijl prominente WEF-figuren in Davos vergaderen, zijn prostituees in trek

Het World Economic Forum (WEF) maakt nogal wat tongen los. Of het nu gaat om complottheorieën, boze klimaatactivisten of ander protestgeluiden, over de prominente figuren in het Zwitserse Davos valt klaarblijkelijk wat te zeggen. En nu melden buitenlandse media dat prostituees in en rondom Davos behoorlijk in trek zijn.

Het World Economic Forum is een bijeenkomst waar wereldleiders en prominente figuren samenkomen om belangrijke mondiale thema’s als klimaat, economie, milieu en gezondheid te bespreken. Maar inmiddels klinkt er ook ophef over dit congres. Zo vallen mensen over de overvloed aan privéjets in tijden van een klimaatcrisis en filosofeert menig complotdenker over wat zich daar in de politieke achterkamertjes afspeelt. Maar buitenlandse media, waaronder het Belgische HLN, de Duitse Bild, de Britse The Times, Daily Mail en het Spaanse 20minutos, berichten dit keer over de toegenomen vraag naar sekswerkers in het Zwitserse bergdorp.

Prostituees in trek bij World Economic Forum (WEF) Davos

Zo vertelt de eigenaar van een escortbureau in het nabijgelegen Aargau dat de vraag naar vrouwelijk vermaak bij dit soort bijeenkomsten groot is. Hij bevestigt tegen 20minutos dat zijn establishment 11 reserveringen en 25 aanvragen heeft staan. En hij verwacht er meer.

Grote bazen, CEO’s of andere zakenlui boeken de escorts voor zichzelf of voor werknemers. Bedoeld om te feesten in hotelsuites of als gezelschapsdames voor etentjes en feestjes. „Zodra een klant een van onze dames minimaal vier uur boekt, rijdt ze de bergen in”, legt ze uit. Voor vier uur betalen klanten 1.500 euro. Een hele nacht plezier kan oplopen tot meer dan 2.500 euro”, aldus de uitbater.

Sekswerkers over werk in Davos

Naast 20minutos besteedt ook de Duitse Bild aandacht aan de hunkering naar prosituees in Davos. Het dagblad sprak met escortdame ‘Liana’, die zo’n 2.300 euro per nacht rekent, exclusief de reiskosten. Voor een uur betalen klanten 700 euro. In het interview vertelde Liana dat ze een voorkeur heeft voor Britse of Amerikaans mannen. Liever geen Duitsers, want die zijn gierig als het gaat om fooi geven. En sekswerker Salomé Balthus deelde haar ervaringen op Twitter. „Davos betekent om 2.00 uur ‘s nachts met de bewakers in de gang weggeefbonbons delen en roddelen over de rijken.”

Balthus vertelde dat haar klanten zelden politici zijn. Daar heeft ze een verklaring voor: „Ze hebben noch de tijd noch de zin. Je moet kiezen: seks of macht. Die laatste is sterker en laat geen ruimte voor iets anders.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Date in der Schweiz während des #WWF bedeutet, nachts um 2 auf dem Hotelflur erst Pistolenmündungen von Sicherheitsleuten zu schauen – und dann mit ihnen die Giveaway-Pralinen aus dem Restaurant zu teilen und über Reiche zu lästern… #Davos #WEF — Salomé Balthus (@Salome_herself) January 16, 2023

Schandaal rondom sekswerkers

The Times onthulde in 2020 een schandaal omtrent sekswerkers en de WEF-bijeenkomsten. Uit onderzoek van de Britse krant bleek dat minstens honderd sekswerkers naar Davos reisden, maar dit niet vrijwillig deden. Zo bleek uit een getuigenis van een chauffeur dat meisjes verplicht werden om met klanten seks te hebben. De exacte cijfers hierover bemachtigen kon de krant niet, omdat sekswerkers ook onder de titel ‘administratief personeel’ naar Davos gingen. The Times vermoedde dan ook dat het om meer gedwongen sekswerkers ging. Daarnaast zou er veelvuldig sprake zijn geweest van intimidatie en ongepaste avances.

De organisatie achter de WEF-bijeenkomsten claimde destijds dat zij verantwoordelijk is voor de evenementen in het congrescentrum. Er kwamen in dat jaar geen meldingen van intimidatie binnen.