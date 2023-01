Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Donny Roelvink vertelt hoe hij ontdekte dat hij kanker heeft: ‘Grond zakt onder je voeten vandaan’

Influencer Donny Roelvink heeft een pittig jaar achter de rug. Zo overleefde hij een auto-ongeluk en deed hij mee aan Special Forces. Als klap op de vuurpijl krijgt hij eind 2022 te horen dat hij teelbalkanker heeft. De jongste Roelvink-telg heeft vandaag een boekje opengedaan over hoe hij dit ontdekte.

Roelvink was te gast in de FunX-radioshow Start met Fernando.

Donny Roelvink: ‘Ik heb naar mijn lichaam geluisterd’

„Ik had eigenlijk, heel plat gezegd, een paar weken geleden pijn in mijn kruis”, begint Roelvink zijn verhaal. „Ik werd wakker in de ochtend, de mannen herkennen dit gevoel misschien wel, en het voelde net alsof ik er een trap in had gehad. Ik dacht op dat moment dat ik misschien oncomfortabel had gelegen die nacht en dat het wel weer weg zou trekken. Dat deed het toen ook.”

Een paar weken later komt de pijn terug en gaan de alarmbellen af. „Ik dacht: dit is een beetje gek, het is diezelfde pijn die ik toen ervoer. Dat ging gelijk in mijn hoofd rinkelen. Dus ik heb gewoon naar mijn lichaam geluisterd en ben gelijk de volgende dag naar de huisarts gegaan.”

Als de dokter ook zegt dat het een beetje gek voelt en hem doorstuurt naar een echo, krijgt Roelvink nog meer het idee dat het foute boel is. „Toen ging het nog harder in mijn hoofd ratelen. De dag van de echo had ik een hele drukke dag, ik had het tussen mijn afspraken door gepland. In de wachtkamer dacht ik nog: wat ga ik eten vanavond? Wat moet ik nog doen vanavond? Helemaal niet wetende dat ik vijf minuten later verteld werd dat ik teelbalkanker had. Dan zakt de grond onder je voeten vandaan. Je wereld staat op zijn kop. Twee seconden dacht ik: dit is het dan.”

‘Barstte in tranen uit toen ik mijn broer belde’

Roelvink ging echter snel weer over naar de overlevingsmodus. „Gelijk schakelen: wat zijn mijn overlevingskansen? Wat zijn de vervolgstappen?” De influencer wordt doorverwezen naar een specialist. „Tussen dat wachten door heb ik eerst mijn broer gebeld, toen barstte ik natuurlijk wel in tranen uit.”

Hij wordt meteen geopereerd en duidelijk wordt dat er geen sprake is van uitzaaiingen. „Dat is het goede nieuws. Ik heb een paar dagen geleden te horen gekregen dat ik een minder agressieve vorm heb. Daarom heb ik geen chemotherapie nodig, waar ik heel blij mee ben.”

Kleine kans dat kanker terugkomt

Om de drie maanden moet Roelvink terugkomen voor een check-up. „Er is een kleine kans dat het terugkomt en ik alsnog een preventieve behandeling moet krijgen. Dat noemen ze ‘waakzaam wachten’ in dokterstaal. Dat is natuurlijk wel een beetje spannend, dat doet mentaal wel wat met je. Ondanks het goede nieuws gaan zulke dingen toch landen op het moment dat je thuiskomt. Dan denk je: verdomme, ik ben 25 jaar en ik heb kanker.”

Toch zegt de influencer dat hij er positief instaat. „En ik geloof heilig dat de manier waarop je er instaat zich ook reflecteert op hoe je lichaam zich ontwikkelt.”