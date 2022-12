Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kinder-IC overvol door jonge patiënten met RS-virus

Beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland luidt de noodklok: door de griepepidemie en het RS-virus liggen alle intensivecareafdelingen voor kinderen in Nederland op dit moment helemaal vol.

De zeven academische ziekenhuizen met zo’n kinder-intense care houden vandaag een spoedoverleg of er maatregelen nodig zijn, bevestigt Károly Illy van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde aan RTL Nieuws. „We zagen dit voor de kerst wel aankomen, maar moeten nu heel alert zijn. Het is nog niet duidelijk of en wat voor aanvullende maatregelen we gaan nemen.”

Meer kinderen het RS-virus

​​Een RS-virusinfectie is een luchtweginfectie die wordt veroorzaakt door het respiratoir syncytieel virus. Symptomen van het RS-virus zijn neusverkoudheidsklachten en hoesten, en in ernstiger gevallen benauwdheid en hoge koorts. Ongeveer 1 op de 1000 zieke baby’s belandt met het RS-virus op de IC. Ook ouderen kunnen ernstig ziek worden van het virus.

De IC’s voor kinderen liggen in de winter altijd voller dan in andere seizoenen, zegt verpleegkundige Renze Jongstra tegen RTL Nieuws, maar dit jaar lijken er meer kinderen te zijn met luchtweginfecties. „IC’s bellen constant met elkaar om te vragen naar vrije bedden. Zodra er een bed vrij is, wordt het weer opgevuld.”

Buurlanden hebben geen bedden vrij

Omdat in Nederland er geen vrije bedden meer zijn, kijken de ziekenhuizen naar de landen om Nederland heen. Maar ook zij hebben geen bedden meer over om patiënten over te nemen. De nijpende situatie is ontstaan doordat er al jaren te weinig verpleegkundigen zijn, zegt Jongstra.

Om alle kinderen toch een plek te geven, worden er extra bedden bijgezet, waardoor een verpleegkundige meer patiënten moet helpen dan gewenst, of er worden IC-verpleegkundigen overgeplaatst van de volwassenenafdeling of de afdeling voor pasgeboren baby’s. „Verpleegkundigen krijgen dan extra bedden onder hun hoede en maken extra diensten. Dat is niet wenselijk voor de patiënt en ook niet goed voor de werkdruk die de verpleegkundigen ervaren.”