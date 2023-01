Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Hooikoortsseizoen al begonnen: dit kun je er tegen doen

Het is nog hartje winter, maar volgens Weeronline is het hooikoortsseizoen van 2023 al begonnen. Door het zachte weer van eind december en de zeer zachte jaarwisseling zijn de eerste elzen en hazelaars al in bloei gekomen.

Door de regen blijft het aantal klachten voor mensen die gevoelig zijn voor het pollen van deze bomen beperkt, maar wanneer het droog is kunnen er volgens Weeronline wel klachten ontstaan. Tijd dus om die hooikoortstabelletjes maar weer tevoorschijn te halen.

Herfstachtig weer

Ook de komende tijd blijven de genoemde bomen door het zachte weer nog tot bloei komen. Zo is het deze week nog bijzonder zacht met maxima van een graad of 12. Volgende week komt de middagtemperatuur uit rond 8 graden en in de meeste nachten zakt het kwik niet verder dan een graad of 5. Normaal gesproken is het in deze tijd van het jaar overdag zo’n 6 graden en liggen de temperaturen ‘s nachts rond het vriespunt.

Het weer voelt, ondanks de hoge temperaturen deze week echter herfstachtig aan. Er is veel bewolking en wind en ook zijn er veel perioden met regen. De regenzones zijn goed nieuws voor mensen die allergisch zijn voor de pollen van de els en de hazelaar, omdat de lucht dan schoon wordt gespoeld.

Tips voor hooikoorts-klachten

Volgens Weeronline hebben behoorlijk veel mensen last van het pollen van de els en de hazelaar, maar zijn er nog meer mensen allergisch voor berkenpollen. Deze boom bloeit normaal gesproken vooral in april en verspreidt sterk zogenoemde ‘allergeen pollen’ (pollen waar je een allergische reactie door kunt krijgen). De berk veroorzaakt van alle bomen de meeste klachten bij hooikoorts-patiënten.

Gelukkig is er in sommige gevallen nog wat te doen aan hooikoorts. Zo kun je het beste de buitenlucht in de namiddag en avond vermijden. Als je op pad gaat, doe dat dan ‘s ochtends. Dan is het gras nog nat en komen er dus minder pollen vrij. Meer hooikoorts-tips lees je hier.