15 jaar cel en tbs geëist in kindermisbruikzaak Limburgse oppassers: ‘Monsterlijke feiten’

Van de details van de kindermisbruikzaak met Limburgse oppassers in de hoofdrol gaan volgens de officier van justitie „je nekharen overeind staan”. Als aan het Openbaar Ministerie ligt, krijgt het stel 15 jaar cel en tbs met dwangverpleging.

De aanklacht is zeer vergaande ontucht met zeven oppaskinderen tussen 1 en 6 jaar oud in de regio Eindhoven. De officier van justitie sprak in de rechtbank van Den Bosch van „een serie aan monsterlijke feiten”.

Verdachten in kindermisbruikzaak: Nancy D. en Peter S.

Nancy D. (54) uit Herkenbosch en Peter S. (59) uit Heel leerden elkaar in 2018 kennen en hadden een perverse sm-relatie. Ze hadden fantasieën op het gebied van nazisme, dierenporno, kinderporno en het verkrachten van D.’s dochter.

Sinds 2019 presenteerde D. zich als oppas op een bemiddelingssite. De kinderen waar de vrouw oppaste werden op gruwelijke wijze vernederd en verkracht. In totaal zou de vrouw zeker twintig keer kinderen hebben misbruikt. D. keek op die momenten via een videoverbinding live mee en gaf D. opdracht wat ze moest doen. Bovendien maakte D. video’s voor S. als hij niet kon meekijken.

Het misbruik met de kinderen ging steeds verder. Het eerste slachtoffer was zes jaar oud. Daarna ging ze oppassen bij jongere kinderen, omdat die van zes dingen vertelde tegen haar ouders, waardoor die achterdochtig werden. De kinderen werden ruw toegesproken en hardhandig vastgepakt.

Het misbruik stopte in 2021, toen de ouders van een 2-jarig kind toevallig beelden zagen van het misbruik. D. en S. hebben het misbruik grotendeels bekend, al wijzen ze wel naar elkaar als degene die het initiatief nam. De twee kampen met verschillende stoornissen. S. heeft ook een pedofiele stoornis, D. niet. De tbs is geëist om de maatschappij tegen de twee te beschermen. Advocaten van de twee pleiten maandagmiddag en dinsdag. De uitspraak in de zaak is 13 maart.

‘Een weerzinwekkende zedenzaak’

OM spreekt van „weerzinwekkende zedenzaak”. „Dit is een zaak waarvan je nekharen overeind gaan. Een weerzinwekkende zedenzaak die niet gruwelijker lijkt te kunnen”, zei de officier van justitie. Die ging vandaag uitgebreid in op de gruwelijkheid van de ontucht. „Hij gaat als professional al onder je huid zitten, laat staan als je slachtoffer bent.”

De officier: „D. bejegende de kinderen kil en hardvochtig. Hoe hard ze ook huilden, hoe zeer ze hun best deden om er onderuit te kunnen, D. had er geen boodschap aan. Ze zijn simpelweg een gebruiksvoorwerp voor haar. Ze zette gewoon een knop om.”

Vorige week schreef Metro al over de geschokte reacties die zaak oproept. „Ik heb niet kunnen slapen door de details”, schreef iemand bijvoorbeeld. Ook het voorkomen van het koppel zorgt voor de nodige verbazing. D. zou een „keurig voorkomen” en een goede baan naast haar opvangwerkzaamheden hebben gehad.