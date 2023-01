Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Geschokte reacties kindermisbruikzaak Limburgse oppassers: ‘Nancy D. had keurig voorkomen’

De handelswijze van de Limburgse oppassers Nancy D. en Peter S. zijn inmiddels uitgelopen tot een gruwelijke kindermisbruikzaak. Zeven jonge kinderen werden slachtoffer van hen. Van de details draait bij menig Nederlander de maag om.

Het stel opereerde op sluwe wijze, blijkt uit de rechtszaak die gisteren plaatsvond in de rechtbank van Den Bosch. Nancy D. presenteerde zichzelf als oppasser, misbruikte de kinderen en deelde daarvan beelden met haar partner Peter S. De kinderen waren tussen de 1 en 7 jaar oud. „Die praten minder makkelijk”, sprak Nancy D.

Oppassers Nancy D. en Peter S. bekennen gruweldaden

Gisteren bekende het koppel in de rechtbank grotendeels hun daden. De details daarover blijken per slachtoffer schrijnender te worden en laten wij in dit artikel achterwege. In de rechtszaal komen ze allemaal aan bod en er blijken zelfs beelden van. De families van de kinderen besloten niet aanwezig te zijn en houden eveneens de media op afstand. Het misbruik wordt in 2021 bekend bij ouders als zij op beelden van de babyfoon zien wat er gebeurt. Daarna wordt het stel vervolgd.

Maar nu verwijt de pot de ketel. Want D. handelde, naar eigen zeggen, in opdracht van S. Daarentegen verklaart S. dat zijn mede-misbruiker zelf haar aandeel had. Volgens rechtbankverslaggever Saskia Belleman, van De Telegraaf, heeft het koppel elkaar opgezweept in hun fantasieën. „Totdat ze die fantasieën zijn gaan uitvoeren. En dat heeft voor die jonge kinderen vreselijke gevolgen gehad.”

Geschokte reacties op kindermisbruikzaak

De zaak maakt heel wat los. Gisteravond besteedde RTL Boulevard aandacht aan de misbruikzaak. Sommige kijkers konden het item niet afkijken. Maar ook het voorkomen van het koppel zorgt voor de nodige verbazing. „Twee normale mensen”, zoals presentator Luuk Ikkink concludeerde. Ook op social media klinken dat soort reacties. Advocaat Clarice Stenger beaamde dat. Nancy D. had volgens haar een „keurig voorkomen” en naast haar opvangwerkzaamheden een goede baan. „Zodat ze vertrouwen kweekte bij de ouders.”

Morgen gaat de zaak verder en worden onder meer de geestelijke rapporten van het Pieter Baan Centrum, een psychiatrische observatiekliniek, besproken. Maandag volgt de strafeis van het Openbaar Ministerie en de uitspraak is op 13 maart.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ik vind boulevard geen omgeving om zoiets gruwelijk en gevoelig te behandelen,als de oppas zaak.gooi die lui in de kliniek of wat dan ook. Er zijn wel wat vriendelijke medegevangenen die geen moeite hebben hun een koekje van eigen deeg te geven. #rtlboulevard — Angel 45 (@Angel4565137402) January 17, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ga dus nooit allen af op uiterlijk: Nancy D., een gedistingeerd ogende dame van het type Zuidas, met grijs kapsel en een nonchalant gedrapeerde oranje-rode sjaal om haar schouders, leerde Peter S. in 2018 kennen via een bekende datingsite. — Piet Gamelkoorn (@PietGamelkoorn) January 17, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Nancy D. en Peter S. in de rechtbank van Den Bosch. Volg @SaskiaBelleman voor het verhaal, al moet ik zeggen dat het geen makkelijk verhaal is.. pic.twitter.com/zlphORjktt — Petra Urban (@PetraUrban) January 17, 2023

https://twitter.com/BasdeGr83320149/status/1615491226026885121



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ik zit deze tweets een beetje te lezen (zal de ergere niet delen), maar echt weinig maakt me zo boos als vrouwen zoals Nancy, die als ze gepakt zijn voor hun gruwelijkheden ineens in de rol van zielig vrouwtje kruipen. "Ja het moest van hem! Ik heb zelf nul agency!" Fuck off. https://t.co/eVStuUAoWL — ✨ Bianca Toeps ✨ (@biancatoeps) January 18, 2023