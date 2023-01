Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Tim Hofman over ophef abortuscolumn Lize Korpershoek: ‘Wild van een klompje cellen laten verwijderen’

Afgelopen zaterdag verscheen in tijdschrift Flair een openhartige column van Lize Korpershoek over de abortus die zij in 2012 liet plegen. Het artikel leidde tot de nodige ophef. Haar vriend, televisiemaker Tim Hofman, neemt het vandaag voor haar op.

In de column schrijft Korpershoek onder andere: „Terwijl verdovende vloeistof via een infuus mijn aderen instroomt, bied ik in mijn gedachten mijn excuses aan het hompje cellen in mijn baarmoeder. Sorry, ik ben nog niet klaar voor jou, ooit wel, maar nu nog niet.” Ook vertelt ze ook over het enige familielid dat haar steunde, de veroordelende reacties en de eenzaamheid die de gebeurtenis met zich meebracht. De column kreeg veel lovende reacties, maar er klinkt ook kritiek.

Tim Hofman reageert op ophef

Sommige Twittergebruikers reageren afkeurend op de column. „Was ze ook nog niet klaar voor bescherming? Of gewoon te lui om het te gebruiken. Ik wil geen kind dus ik vermoord je maar. Egoïstisch rotvolk”, schrijft iemand bijvoorbeeld. Daarop antwoordt Hofman: „Jij durft niet eens onder je eigen naam te internetten, laat staan dat je iets kunt zeggen over verantwoordelijkheid nemen.”

Vervolgens tweet de presentator: „Fascinerend hoe mensen die doorgaans geen zier om mensen en mensenrechten geven (bruine mensen eng! homo’s vies! vrouwen dom!) opeens helemaal wild worden van een klompje cellen laten verwijderen.” Ook schrijft hij: „In zoveel kalmte een religieus boek op z’n aller lelijkst interpreteren zodat je het kan misbruiken om je patriarchaal hypermasculiene machtsfantasie in stand te kunnen houden moet echt tot officiële kunstvorm verheven worden. Mannen die nog nooit capabel genoeg zijn geweest om ook maar een seconde emotionele verantwoordelijkheid te nemen – hoeft namelijk niet, als het systeem naar jou ingericht is – die de vrouwtjes wel even uit gaan leggen hoe verantwoordelijkheid nemen werkt.”



Yvonne Coldeweijer en Maxime Meiland kritisch

Eerder viel juicekoningin Yvonne Coldeweijer over de column. „De vriendin van Tim Hofman maakt abortus tot een modeverschijnsel. Wat je doet met je eigen lichaam moet je zelf maar weten, maar erover praten alsof abortus iets is wat je bij de Wehkamp bestelt maar terugstuurt omdat het ff niet uitkomt, vind ik echt toondoof”, schreef ze. Ook Maxime Meiland was kritisch. „Nu even niet. Kan je later terugkomen? Truttigheid ten top.”

Korpershoek sloeg gisteren op Twitter terug naar de critici. „Hoe meer mensen publiekelijk over de column vallen (en mijn woorden in een context plaatsen die hun saaie verhaal dient), hoe meer mensen die dit nodig hebben het zullen lezen. Thanks schatten!”



