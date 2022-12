Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Krijgen we dit jaar een witte kerst?

Elk jaar wordt er weer verlangd naar een witte kerst. Die zoetsappige kerstfilm en dampende mok chocolademelk komen natuurlijk nóg beter tot hun recht met een dik pak sneeuw in de tuin. Helaas is een witte kerst in Nederland een zeldzaamheid. Maar het was de afgelopen dagen wel koud. Flink koud. En we zitten al bijna op de helft van de decembermaand. Zou het dit jaar dan toch eens raak zijn?

Het korte antwoord is: dat blijft nog even afwachten. Volgens Weeronline is de kou van de afgelopen dagen geen garantie voor een witte kerst.

Volgende week kan er misschien geschaatst worden

Eerst eventjes over het weer van komende week: het blijft fris. ‘s Nachts kan de temperatuur schommelen tussen de 3 tot 7 graden onder het vriespunt. Dat houdt in dat er een kans is dat ondergelopen buitenijsbanen bevriezen en schaatsliefhebbers de schaatsen uit het vet kunnen halen. Hoewel: als je in Winterswijk woont, heb je misschien allang geschaatst op een natuurijsbaan. Omdat het niet alleen ‘s avonds, maar ook overdag koud blijft in Nederland, zien we mogelijk komende week sneeuw.

Geen garanties op witte kerst, maar het is ook nog niet uitgesloten

De week voor de feestdagen kan de temperatuur iets omhoog gaan, doordat de wind uit een zuidwestelijke richting komt. Het weer wordt in die week ook iets wisselvalliger. De zuidwestenwind en wisselvalligheid maken dat een witte kerst niet gegarandeerd is, maar het is ook niet nog uitgesloten. Er blijft hoop dus!

Metro schreef onlangs dat vergelijkingssite Time2play een duik nam in de weerkaarten en -stations van de afgelopen zestig jaar en uitzocht waar in Nederland je moet zijn voor een witte kerst. Daaruit bleek dat Noord-Nederland de kroon spant in het ‘Witte Kerst Klassement’. Het Groningse Lauwersoog en Nieuw-Beerta voeren samen met het Drentse Eelde de lijst aan. Woon je in een van deze plaatsen, dan mag je dus best nog een beetje meer hopen.