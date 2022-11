Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Al tijd voor sneeuw- en ijspret? Op deze natuurijsbaan wel

Na heel wat voorspellingen, en dan eindelijk de eerste (matige) vorst, lijkt de winterpret steeds dichterbij te komen. Zo dichtbij zelfs, dat er vandaag voorzichtig aan al geschaatst kan worden op een natuurijsbaan. Laat die sneeuw- en ijspret maar komen, klinkt het.

In Winterswijk kunnen mensen vanochtend namelijk al schaatsen op de natuurijsbaan. De baan van de Winterswijkse IJsvereniging (WIJV) is rond 08.15 uur open gegaan. Als het even goed vriest, weet de Winterswijkse vereniging vaak al snel de natuurijsbaan klaar te krijgen voor schaatsers. En daar wordt volop van genoten.



#Schaatsen Winter is officially started in The Netherlands….but temp is going to rise soon. But at least we can put our skates on. Dutch saying: "Ijzers lit het vet halen" #NovNov22 pic.twitter.com/6y9Xz36WnR — BurnsNL (@nl_burns) November 20, 2022



In De Bilt werd vanochtend officieel de eerste matige vorst van het winterseizoen gemeten. Gisteren zakte de temperatuur al tot -0,1 graden bij het KNMI in De Bilt en daarmee was de eerste officiële vorstdag van dit najaar een feit. Bij het hoofdstation van het KNMI daalde het kwik vannacht naar -7,0 graden. Er is sprake van matige vorst als de temperatuur minimaal -5,0 graden is.

Sneeuw?!

En hoe zit het dan met sneeuw? Dat was ook voorspeld voor dit weekend. Nou, omdat vanavond in het oosten en noordoosten de temperatuur waarschijnlijk weer iets afkoelt tot onder het vriespunt, en deze regio’s tegelijk ook bereikt kunnen worden door een neerslagzone, levert het als dat gebeurt sneeuw op. Zoals het er nu naar uit ziet kan het vooral in Friesland, Drenthe en Overijssel tijdelijk sneeuwen, meldt Weeronline. Maar vannacht is Groningen hier en daar al getroffen door een wit laagje.



Er wordt hier en daar al uitgekeken naar de mogelijke sneeuwval. „Laat maar komen die sneeuw”, zegt een twitteraar bijvoorbeeld, vergezelt door een foto van een besneeuwde omgeving.



