Rob Jetten laat baard staan zolang Marokkaanse voetbalploeg wint: ‘Dat brengt geluk’

Televisiekijkers zagen eerder vandaag ineens een ongeschoren Rob Jetten bij WNL op Zondag zitten. Wat blijkt: de minister voor Klimaat en Energie heeft zichzelf geen nieuwe look aangemeten en is ook niet zijn scheermes kwijt, maar doet dit uit steun voor het Marokkaanse voetbalelftal.

Marokko stuntte gisteren opnieuw op het WK in Qatar door grootmacht Portugal uit het toernooi te bonjouren. Na afloop van de wedstrijd werd het op sommige plekken onrustig met zegevierende supporters.

Jetten: ‘Heb het aan een vriendin beloofd’

In de uitzending vertelt Jetten dat hij graag een potje voetbal opzet. „Ik kijk het liefst alle wedstrijden van dit WK, maar dat lukt niet altijd met deze baan”, zegt hij. Presentator Rick Nieman snijdt aan dat het „ook wel weer jammer is dat het weer uit de klauwen loopt op allerlei plekken”, doelend op de rellen na de winst van Marokko. Daar is Jetten het mee eens. „Het is gewoon balen dat er toch weer elke keer kleine relletjes zijn. Daarmee verpest een kleine groep het voor heel veel Marokkaanse Nederlanders die super trots zijn en een mooi feest willen vieren. Hopelijk blijft het straks rustig in de halve finale.”

Daarna komt de aap uit de mouw over zijn ongeschoren gezicht. „Ik heb aan een hele goede vriendin van mij beloofd dat mijn baard blijft staan zolang Marokko in het WK zit. Dat schijnt geluk te brengen.” Nieman rekent vervolgens uit dat hij dus minstens tot zaterdag zijn baard moet laten staan.

Jetten over de bouw van twee nieuwe kerncentrales in Nederland

Er werd overigens niet alleen over voetbal en baarden gesproken, maar ook over serieuzere zaken. Jetten was te gast om te praten over de bouw van twee nieuwe kerncentrales in het Zeeuwse Borsele. Hoewel Jetten ooit tegen was, heeft D66-coryfee Jan Terlouw hem van de toegevoegde waarde overtuigd „We gaan de komende jaren vooral enorme windparken aan zee ontwikkelen, dat is straks ongeveer 80 procent van onze energievoorziening. Maar je wilt ook iets wat onafhankelijk van het weer elektriciteit kan produceren zonder dat het CO2 uitstoot. Twee nieuwe grote kerncentrales zijn straks tien tot dertien procent van die mix. Ik vind dat heel erg te verantwoorden, zeker nu we zien hoe erg we afhankelijk zijn van andere landen.”

Volgens Jetten hebben we de afgelopen tien jaar veel laten liggen op het gebied van energiebesparing en het verduurzamen van de industrie. „Als we dat de afgelopen jaren meer fanatiek hadden opgepakt, hadden we er nu als land veel beter voorgestaan.” De minister vindt dan ook dat we „extra haast” moeten maken met de bouw van de kerncentrales. „Dit levert veel werkgelegenheid op en biedt de kans om één van de energiehubs van Nederland te worden”

Bekijk het fragment over de kerncentrales hier:

Je kunt WNL op Zondag terugkijken via NPO Start.