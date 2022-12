Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Vaak gevaarlijk illegaal vuurwerk opgeslagen in woningen, slaapkamer blijkt populaire opslagplaats

De politie komt tijdens controles geregeld illegaal vuurwerk tegen in woningen, vooral in deze periode waarin de jaarwisseling steeds dichterbij komt. Het is echter opvallend dat illegaal vuurwerk in woningen veelal opgeslagen wordt in de slaapkamer. De polite maakt zich daarover grote zorgen.

Dat zei een woordvoerster van de politie in Oost-Brabant. Vooral de politie in Limburg en Brabant komen veel illegaal vuurwerk op het spoor, wat gevonden wordt in slaapkamers.

Illegaal vuurwerk in woningen

In Maastricht vonden agenten onlangs 10 kilo cobra’s in een woning. De politie zegt zich daarover grote zorgen te maken. „Een enkele cobra kan al een enorme schade aanrichten, je moet er niet aan denken wat een grote hoeveelheid bij elkaar kan veroorzaken. Men staat er vaak niet bij stil maar het kan echt voor levensgevaarlijke situaties zorgen”, aldus een woordvoerster van de politie in Oost-Brabant.

In Limburg voert de politie geregeld controles uit. Dit gebeurt samen met de marechaussee en de Belgische politie aan de Belgische grens. Het meeste vuurwerk dat in beslag genomen wordt is illegaal vuurwerk dat volgens een woordvoerster van de Limburgse politie valt in de categorie ‘explosieven’.

Meldingen en controles

„Er loopt nog een aantal onderzoeken, en tegelijkertijd proberen we aandacht te geven aan meldingen over illegaal vuurwerk die bij ons binnenkomen”, aldus de woordvoerster van de politie in Maastricht. „We doen ons best om daar waar er mogelijkheden zijn, personeel in te zetten voor controles en meldingen van overlast. We reageren op meldingen betreffende illegaal vuurwerk en voeren op meerdere plaatsen in Limburg controles uit.”

De politie in Oost-Brabant zegt geen extra grenscontroles te houden. Voor vuurwerk is wel extra aandacht tijdens de reguliere surveillances, aldus de woordvoerster in Den Bosch. Net als in Limburg reageert de politie op signalen en tips over vuurwerk. Exacte aantallen en hoeveelheden in beslag genomen vuurwerk kan de politie pas na Nieuwjaar geven.