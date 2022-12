Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Alweer boze reacties na evenement van Bas Smit: ‘Met geschreeuw en geduw de rij uitgezet’

Afgelopen zomer haalde ondernemer en influencer Bas Smit de woede van bezoekers van een festival dat hij organiseerde op de hals. Nu is wéér een evenement van zijn hand uitgelopen op een klachtenregen.

The Best Of De Amsterdamse Zomer was het eerdere evenement waarbij de reacties niet voor de poes waren. Bezoekers doopten het onder andere om tot het weinig eervolle „Fyre Festival, maar dan in Amsterdam”. Mensen klaagden dat ze urenlang in de rij moesten wachten op een (lauw) drankje, de wijn op een gegeven moment helemaal op was en de pinautomaten het niet deden.

Dat was al niet de eerste keer dat Smit onder vuur lag. Zo viel onder andere een Afghanistan-donatie verkeerd. En dan was er ook nog een kwestie met flitsbezorgdienst Zapp, een bedrijf waar hij investeerder van is. Op de werkvloer van dit bedrijf bleek er sprake te zijn van drugsgebruik, overlast en seksisme.

Evenement Bas Smit overladen met negatieve reviews

De laatste ophef gaat over Het Amsterdamse Winterparadijs. Dit is een evenement in de RAI met onder andere een binnen- en buitenschaatsbaan, restaurants, foodtrucks en optredens van artiesten. Klinkt leuk, zou je zeggen, maar de recensies laten een heel ander verhaal zien. Het juicekanaal RealityFBI wees volgers erop dat die niet best zijn. Op dit moment heeft het evenement een gemiddelde score van 2,2 uit vijf sterren.

Zo werd een bezoeker aan de deur geweigerd omdat iemand in diens groep de verkeerde kleding aan had. „Voor 130 euro aan tickets gekocht om vervolgens erachter te komen dat iemand van de groep niet binnen mag komen met een joggingbroek.” De bezoeker haalt fel uit naar de beveiliging. „Erg asociaal en totaal onbehulpzaam. We werden met geschreeuw en geduw de rij uitgezet. Na een uur te hebben gewacht mochten we op uitzondering wel naar binnen. We hadden er totaal geen zin meer in.”

Er zijn meer mensen die geen goed woord over hebben voor de beveiliging. Het „IQ van hun schoenmaat”, „wanbeleid” en „bizar slecht personeel” klinkt er onder andere. „Waardeloos personeel en alles te prijzig. Absoluut de moeite niet waard.” De hoge prijzen waren bij De Amsterdamse Zomer ook al een veelgehoorde klacht, en dit blijkt nu weer het geval. Een bezoeker geeft aan dat voor „twee water met een smaakje” 15 euro neergelegd moest worden. „Alles is niet normaal duur”, vindt een ander.

Twijfel over positieve reviews

Er zijn overigens ook positieve reviews. „Absolute aanrader voor een gezellig dagje uit, wij gaan sowieso nog een keertje terug”, schrijft iemand bijvoorbeeld. Maar veel van de klagers vermoeden dat deze recensies door het personeel zelf zijn geschreven. „Een beetje frappant dat er na de negatieve reviews opeens ‘positieve’ reviews allemaal met gelijke strekking verschijnen door mensen die nota bene bij 4PM entertainment werken.” Zover bekend heeft Bas Smit nog niet gereageerd op de kritiek.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

omw Amsterdamse winterparadijs in joggingbroek pic.twitter.com/paIYnxIUcH — ziekander (@ziekander) December 23, 2022