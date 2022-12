Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Gemengde reacties uitbreiding spreekrecht: ‘Verdachten worden uitgemaakt voor duivel’

Het spreekrecht wordt komend jaar wederom uitgebreid. Maar is dat eigenlijk wel een goed idee? Rechtbankverslaggever Saskia Belleman pleit er in ieder geval voor dat het verstandiger is om slachtoffers pas na het het oordeel aan het woord te laten. „Verdachten, die formeel nog onschuldig zijn, worden uitgemaakt voor duivel, moordenaar en moordmachine.”

De NOS bericht vandaag over de uitbreiding van het spreekrecht. Die rol was de afgelopen jaren al groter geworden. Vanaf 1 januari 2023 mag ook stief- en pleegfamilie het woord voeren. Later in het jaar gaat het nog een stap verder. Verdachten worden verplicht aanwezig te zijn, als slachtoffers en nabestaanden van hun spreekrecht gebruikmaken.

Tobias Stijns van Slachtofferhulp Nederland liet aan de NOS weten dat zij vaak horen dat spreekrecht een slachtoffer helpt. Maar er klinkt ook kritiek. Zo zou het indruisen tegen het uitgangspunt dat een verdachte onschuldig is, tot het tegendeel is bewezen.

Rechtbankverslaggever over spreekrecht: ‘Dat verdriet en die woede hakt erin’

Belleman, die voor De Telegraaf rechtszaken verslaat, sprak op NPO Radio 1 over het spreekrecht en de hartverscheurende taferelen die dat oplevert. „Het is zo intens om naar te luisteren. Al dat verdriet en die woede, dat hakt erin, ook bij mij.” Dat de emoties hoog op kunnen lopen tijdens het gebruikmaken van het spreekrecht zagen we bijvoorbeeld bij de rechtszaken omtrent de dood van Peter. R. de Vries en Carlo Heuvelman.

De journaliste is niet van mening dat slachtofferrechten moeten worden ingeperkt. Wel denkt Belleman dat het beter is om eerst tot een oordeel over de schuld van de verdachte te komen en daarna de nabestaanden aan het woord te laten. „Ik begin een beetje te kantelen in mijn opvattingen, omdat ik toch zie dat het vaak uit de hand loopt. Dat verdachten, die dus formeel nog onschuldig zijn, worden uitgemaakt voor duivel, moordmachine en moordenaar. Ze krijgen van alles over zich uitgestort. Dat klopt niet helemaal.”

Belleman waarschuwt voor een te snel oordeel. Volgens haar zijn rechtszaken nooit zwart-wit. „Het kan je gebeuren, dat je in een verdachtenbank terechtkomt terwijl je dat nooit hebt gewild. Iedereen heeft een grens, je weet niet wat je doet als je die grens bereikt.”



