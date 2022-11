Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Knallen geblazen tijdens de jaarwisseling? Niet in deze twaalf gemeenten

Volgende maand is het zo ver, dan viert Nederland weer Oud en Nieuw. Maar hoe zit het eigenlijk met het afsteken van vuurwerk tijdens de jaarwisseling? De afgelopen jaarwisselingen mocht er in heel Nederland nergens vuurwerk worden afgestoken vanwege corona en dreigende overbelasting van de ziekenhuizen. Komende jaarwisseling zullen een aantal gemeenten het vuurwerkverbod voortzetten.

In zeker twaalf gemeenten geldt dit jaar nog steeds een volledig vuurwerkverbod. Dit keer echter niet vanwege de coronapandemie, maar om schade, overlast en letsel te beperken. Een landelijk totaalverbod is er vooralsnog niet. Eerder dit jaar sprak Metro onder meer met oogarts Tjeerd de Faber over een totaalverbod op vuurwerk.

Vuurwerkverbod

🎇 Hoe zag het vuurwerkverbod er ook alweer uit? Bij een vuurwerkverbod is het niet toegestaan om vuurwerk uit categorie F3, knalvuurwerk (zoals rotjes), knalstrengen (zoals Chinese matten), losse enkelschotsbuizen (zoals single shots) en vuurpijlen af te steken, aldus de Rijksoverheid.

De komende jaarwisseling zal er in gemeenten verschillend uit gaan zien. Twaalf gemeenten hebben een vuurwerkverbod ingesteld. Dat zijn Amsterdam, Rotterdam, Schiedam, Haarlem, Bloemendaal, Heemstede, Apeldoorn, Nijmegen, Heumen, Mook en Middelaar, Soest en Utrechtse Heuvelrug. Zij vinden de overlast, materiële schade, letsel en milieuvervuiling te groot en kondigen daarom een volledig vuurwerkverbod af. In die gemeenten zijn alleen schertsvuurwerk, zoals sterretjes en knalerwten, toegestaan.

Hoe pakken gemeenten het aan?

Een grote gemeente als Arnhem heeft besloten om vuurwerk nog één jaarwisseling toe te staan. Vanaf 2023/2024 geldt ook daar een vuurwerkverbod. Een aantal gemeenten zegt wel vuurwerkshows te organiseren. Afgelopen jaar werd nog gedebatteerd over een algeheel vuurwerkverbod, maar dat haalde het destijds niet.