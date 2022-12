Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Weer rel om vrouwonvriendelijke studentenvereniging, nu in Utrecht

Er is ophef ontstaan rond jaarclub Bandolero binnen studentenvereniging Veritas in Utrecht. Een WhatsApp-gesprek dat door het programma BOOS is geplaatst op sociale media, laat zien dat de club vrouwonvriendelijke teksten deelt.

In het bericht dat de club aan jaarclub Moto Moto stuurt, wordt geageerd tegen de „linkse transitie” en worden vrouwelijke leden „geile hoeren” genoemd. De club noemt zichzelf „testosteronbommen” en “trotse apen op de rots van Utrecht”. Nieuwe eerstejaars worden omschreven als „homo’s” en „stomabeffers”.

Bestuur roept schrijvers ter verantwoording

Het bestuur van Veritas heeft de schrijvers van het bericht ter verantwoording geroepen. Het zegt dat „concrete stappen” volgen. Volgens praeses Sophie Pizzuto gaat het om een kleine club binnen de vereniging, die zich distantieert van de uitspraken.

Pizzuto stelt: „We zijn geschrokken van dit bericht en willen benadrukken dat voor zulke teksten geen plaats is in deze vereniging. Dit blijkt ook uit de vele reacties die wij hebben ontvangen vanuit onze leden die even geschrokken zijn als wij.”



uit de mailbox: gewoon normaal whatsapp-bericht (gekopieerd naar mail) van ene Veritas-jaarclub naar de andere. 'Tot slot nemen jullie de nummers mee van de geilste hoeren uit jullie jaartje.' pic.twitter.com/dgmYs0oX6x — Tim Hofman (@debroervanroos) December 12, 2022

Het incident heeft tot veel reacties geleid op sociale media. Presentator Tim Hofman heeft het bericht op Twitter gedeeld met de opmerking: „uit de mailbox: gewoon normaal WhatsApp-bericht (gekopieerd naar mail) van ene Veritas-jaarclub naar de andere. ‘Tot slot nemen jullie de nummers mee van de geilste hoeren uit jullie jaartje.'”

Het bestuur van Veritas zegt nog niet hoe het precies op gaat treden tegen de club en de schrijvers van de berichten. Het is wel duidelijk dat de uitspraken niet in lijn zijn met de waarden van de vereniging.

Schandaal in Amsterdam

Het incident in Utrecht volgt slechts een paar maanden na een vergelijkbare rel in Amsterdam. Het Amsterdamsch Studenten Corps, ook wel bekend onder de afkorting A.S.C./A.V.S.V. (de vrouwelijke tak), werd in een korte tijd berucht als seksistische studentenvereniging. Enkele mannelijke leden zeiden in een video onder meer dat vrouwen ‘sperma-emmers’ zijn. Extra pijnlijk: Prinses Amalia zag af van het lidmaatschap van dit corps nadat ze in Amsterdam zou gaan studeren.