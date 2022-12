Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ernst Kuipers over pandemiewet: wél noodbevoegdheid, positief over ‘tijdslot’ en geen coronapas via ‘sluiproute’

Minister Ernst Kuipers verdedigde gisteren zijn pandemiewet tegenover de Tweede Kamer. De wet, die eerst coronawet of spoedwet werd genoemd, wordt een aanvulling op de Wet publieke Gezondheid (WPG) en hierom was nogal wat te doen. Na een hoop vragen van de Kamer gisteren, werden er een aantal conclusies getrokken door Kuipers. De coronapas komt niet via een ‘sluiproute’ terug, de noodbevoegdheid is van ernstig belang en het acht-weekse tijdslot wordt overwogen.

Gisteren schreven we al over het gesprek tussen Kuipers en de Kamerleden. Daaruit bleek dat er nog steeds verdeeldheid was om deze pandemiewet. Zo wilden PvdA en GroenLinks dat er tijdslot komt, waarbij eventuele maatregelen na acht weken worden herzien. En partijen als de SGP, SP en PVV maakten zich zorgen over de noodbevoegdheid rondom de wet. Waarin de minister, in geval van een noodsituatie, naar zware maatregelen kan grijpen.

Ernst Kuipers gaat mee in tijdslot pandemiewet

De pandemiewet moet de juridische grondslag bieden bij eventuele toekomstige epidemieën. Waarbij bijvoorbeeld maatregelen als mondkapjesplicht, afstandsregels, test- of quarantaineplicht of schoolsluitingen kunnen worden afgekondigd. Kuipers heeft haast met deze wet, want momenteel ligt namelijk niks juridisch vast. De boel wordt vertraagd door de politieke weerstand, waar bijvoorbeeld maatregelen als de avondklok en de coronapas nog veelvuldig voor discussie zorgen.

Kuipers gaat na gisteren uiteindelijk mee in het voorstel van GL en PvdA om bij een toekomstige pandemie iedere acht weken, een zogenoemd tijdslot, de situatie te herzien. De Tweede en Eerste Kamer moeten dan hun oordeel vellen over de zware maatregelen.

Noodbevoegdheid en coronapas

En dan was daar nog die noodbevoegdheid die gisteren veelvuldig besproken werd. Dat geeft het kabinet en de minister van Volksgezondheid, in een noodsituatie, de bevoegdheid om maatregelen te treffen die nu niet in de wet staan. PvdA en GL vinden dat ook daarover door beide Kamers moet worden ingestemd. En de minister mag de noodmaatregel alleen bij hoge uitzondering inzetten. Kuipers ging ook mee in deze voorwaarden. Waarom hij zich zo vasthoudt aan die noodbevoegdheid? Volgens de minister is dit „cruciaal voor effectieve bestrijding” van toekomstige pandemieën. Als de volksgezondheid ernstig en acuut gevaar loopt, wil hij direct maatregelen kunnen nemen. Onder meer PVV en SGP keerden zich tegen deze noodbevoegdheid en wilden dit onderdeel uit de wet. Iets waar Kuipers niet in meeging.

Ook om het herinvoeren van de coronapas, of coronatoegangsbewijs, was een hoop te doen. Omdat de onderbouwing hiervoor nog steeds wankelt en evaluaties van de coronacrisis nog lopen. Kuipers benadrukte gisteren dat de noodbevoegdheid niet wordt ingezet om de coronapas terug in te voeren. De noodbevoegdheid is volgens hem bedoeld voor „een zeer dringende omstandigheid waarin direct moet worden gehandeld”. Daar valt het coronatoegangsbewijs niet onder, aldus de minister.

Stemmen wetsvoorstel minister Volksgezondheid

Maar die noodbevoegdheid blijft een dingetje voor een groot deel van de Kamer, ook voor coalitiepartijen CDA en ChristenUnie. Daarom moet de minister duidelijker toelichten wanneer een noodbevoegdheid wordt gebruikt. Volgende week stemt de Kamer over de voorgestelde wetsaanpassingen en de wet. SGP en PVV stemmen in ieder geval tegen het wetsvoorstel.