Nieuw regenboogzebrapad op Paarse Vrijdag beklad: ‘Ontzettend verdrietig’

In het Overijsselse Nijverdal is een gloednieuw regenboogzebrapad beklad, enkele uren voor de onthulling. De gemeente waarin Nijverdal ligt, Hellendoorn, stelt ‘verbijsterd’ te zijn. Al helemaal omdat het vandaag Paarse Vrijdag is.

Nog voordat er iemand overheen kon lopen, is de nieuwe kleurige oversteekplaats in Nijverdal besmeurd met witte verf. De gemeente heeft in een statement gemeld „ontzettend verdrietig” over het gebeuren op Paarse Vrijdag te zijn. Deze dag in ons land voor de dertiende keer gehouden en is in het leven geroepen om lhbti-jongeren te steunen. Twee jaar geleden verschenen allemaal bekende Nederlanders voor schoolklassen om op Paarse Vrijdag in te gaan. Louis van Gaal bijvoorbeeld, bondscoach van het Nederlands elftal. Van Gaal heeft daar vandaag door de kwartfinale op het WK voetbal (Oranje tegen Argentinië) overigens en logischerwijs geen tijd voor.

Regenboogzebrapad toch officieel geopend

Terug naar Paarse Vrijdag in Nijverdal. Het ondergekalkte regenboogzebrapad aan de Constantijnstraat is inmiddels schoongemaakt. De opening gaat vandaag door zoals gepland.

Hellendoorn laat in de eerder genoemde verklaring weten: „Wij willen een gemeente zijn waar iedereen zichzelf kan zijn. Ongeacht geaardheid, geslacht, afkomst en religie. Of het nu uit baldadigheid is gebeurd of niet… Het laat eens te meer zien dat het hard nodig is om hier aandacht voor te vragen. Wij nodigen de mensen die hier een andere mening over hebben uit voor een gesprek.”



Het regenboogzebrapad dat vanmiddag officieel wordt geopend, blijkt tot onze verbijstering gisteravond beklad te zijn. Wij zijn hier ontzettend verdrietig over. Op onze website vind je ons statement: https://t.co/0pAS6m0hZZ pic.twitter.com/Ud3z1lE9A6 — Gemeente Hellendoorn (@HELLENDOORNnl) December 9, 2022

De gemeente weet niet wie de verf op het zebrapad heeft aangebracht, maar denkt niet dat dit per ongeluk is gebeurd. „We hebben geen bewijs van wie, wat of hoe. Maar het is heel vreemd dat de verf juist alleen op het zebrapad zit, en nergens anders”, licht een woordvoerster toe.

Op Paarse Vrijdag in het paars naar school

Het bekladden van het regenboogzebrapad is extra wrang omdat het op Paarse Vrijdag is gebeurd. Scholieren, studenten en docenten op duizenden onderwijsinstellingen dragen vandaag paars om steun te uiten aan lhbti-jongeren. De zogenoemde Paarse Vrijdag is een initiatief van het Gender and Sexuality Alliance (GSA) Netwerk van lhbti-rechtenorganisatie COC Nederland.

Het COC nam het initiatief voor de themadag in 2010. Honderdvijftig scholen deden toen mee. Volgens de organisatie hebben deze keer bijna 3000 scholen zich bij Paarse Vrijdag aangesloten: „Een recordaantal.” Het COC meldt dat het gaat om ruim 1700 basisscholen, duizend middelbare scholen en mbo’s en naar schatting tweehonderd hbo’s en universiteiten. Vanwege deze dag hebben honderdduizenden scholieren, studenten en docenten paarse kleding aan en zijn op de scholen activiteiten „om te vieren dat iedereen zichzelf mag zijn”.