Kabinet wil ban op kinderreclame ongezond eten: dit houdt het in

De één zal het betuttelend vinden, de ander ‘helemaal okay’. Maar reclames gericht op kinderen over ongezond eten? Weg ermee, als het aan het kabinet ligt.

Producenten van ongezond eten en drinken mogen hun marketing binnenkort niet meer richten op kinderen. Het kabinet werkt namelijk aan nieuwe regels waarmee bijvoorbeeld reclames en ook verpakkingen gericht op kinderen aan banden worden gelegd. De voedselbranche had al afspraken gemaakt om dit te verminderen. „Maar die zelfregulering heeft niet goed genoeg gewerkt”, zegt staatssecretaris Maarten van Ooijen (Volksgezondheid). Diezelfde Van Ooijen zet zich de laatste tijd in voor een verbod op e-sigaretten met een smaakje. Ook daarvan wil de overheid dat ze verdwijnen.

Ongezond eten aan de orde van de dag

Ongezond eten is een onderwerp dat de laatste tijd de revue nogal eens passeert. Eerder deze week bleek nog dat Nederlanders momenteel ongezond eten en minder sporten. De reden: de inflatie. Nu richt de overheid zich specifiek op kinderen. Het kabinet werkt aan een verbod dat deel gaat uitmaken van een breder pakket om overgewicht bij kinderen tegen te gaan. De precieze invulling is nog niet helemaal duidelijk en moet nog nader worden uitgewerkt.

Het is volgens de staatssecretaris complex, omdat er een duidelijke definitie moet komen van gezond en ongezond eten. Voor gezond eten mag namelijk – logisch zou je zeggen – wel reclame gemaakt blijven worden die gericht is op minderjarigen. Van Ooijen hoopt dat de strengere regels over twee jaar van kracht zijn.

Verpakkingen minder aansprekend

Staatssecretaris Van Ooijen hoopt te kunnen verbieden dat bijvoorbeeld op frisdrankautomaten in scholen ongezonde producten worden aangeprezen. Ook de verpakking van ongezond eten mag niet meer ontworpen zijn om kinderen aan te spreken. Dat zou het einde betekenen van de vrolijke stripfiguurtjes die nu vaak te vinden zijn op koekjes en snoepjes. Materialen voor spreekbeurten en uitingen op sociale media worden ook aan strengere regels gebonden, als het aan Van Ooijen ligt.

Het kabinet wil ook gemeenten wettelijke de bevoegdheid geven om de verkoop van fastfood rond scholen te beperken. Als ergens al veel snackbars of andere aanbieders van ongezond eten zitten, moet het mogelijk worden om de vestiging van een nieuwe zaak te verbieden. Er komt ook meer geld voor de preventie en bestrijding van overgewicht en obesitas bij zowel kinderen als volwassenen.