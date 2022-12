Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Protestactie tegen vleesindustrie: dode biggen op de stoep van honderd locaties

Aandacht trek je er vast en zeker mee, maar luguber is het wel. Activisten legden dode biggetjes op honderd verschillende plekken in Nederland in België. Met de boodschap om met kerst geen dieren te eten. Maar volgens de politie is de actie strafbaar. Let op: verderop in het artikel is een foto van één van de biggen te zien, dat kan als schokkend ervaren worden.

Op diverse plekken waren kadavers van dode biggen te vinden. Onder meer bij de partijbureaus van D66, bij de Braziliaanse ambassade in Den Haag en bij de ingang van het agrarische ZLTO-hoofdkantoor in Den Bosch. Die laatste boerenvereniging heeft aangifte gedaan tegen de protestactie. Maar ook in steden als Leerbroek, Hoorn, Amsterdam en Gorinchem werden dode biggetjes aangetroffen.

Vegan Strike Group legde dode biggetjes neer op honderd locaties

Vegan Strike Group zit achter de actie en eist de verantwoordelijkheid daarvoor op. Wel heerst er wat twijfel of de biggen die voor het Braziliaanse ambassade kantoor lagen ook daadwerkelijk voor die locatie bedoeld waren. Of dat de dode dieren voor het naastgelegen partijkantoor van de VVD hadden moeten liggen. Het kan zijn dat de activisten de verkeerde deur kozen.

ZLTO trof op hun stoep twintig dode biggen aan en deed om die reden aangifte. „Een walgelijke actie met dode beesten”, noemde een woordvoerder de actie.

‘Kerst zonder dierenleed op uw bord’

De actiegroep, die zich hard maakt voor dierenleed, omschrijft op hun Facebook dat „Educatie een belangrijk onderdeel van de werkwijze” is. Bij de dode dieren lezen voorbijgangers de tekst: ‘Voor uw maaltijd gestorven’ en ‘kerst zonder dierenleed begint op uw bord’. Volgens de Vegan Strike Group sterven er veel biggen. „Deze dieren mogen gezien worden, terwijl de industrie ze graag wil wegmoffelen in afstandelijke containers.”

Protestactie met dode biggen tegen vleesindustrie

Dit is trouwens niet voor het eerst dat de actiegroep dode dieren gebruikt om een statement te maken. Vorige jaar haalden zij een soortgelijke actie uit. Bedoeld om mensen aan het denken te zetten over de vleesindustrie.

De politie is begonnen met een onderzoek naar de protestactie. Hoe de activisten aan de dode dieren komen is onbekend. Ook de beruchte Vegan Streaker, die bekend staat om zijn naakte protestacties, liet van zich horen over de actie. Hart van Nederland was ter plaatste bij een van de locaties waar de biggen waren neergelegd. Let op, de beelden kunnen als schokkend ervaren worden.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Op 100 plaatsen in Nederland & België liggen de slachtoffers van de intensieve veehouderij. Zoals bij het partijbureau van de @VVD & @D66 in Den Haag & bij het @LTONederland gebouw in Den Bosch. Te lezen staat: Voor uw maaltijd gestorven. Kerst zonder dierenleed begint op uw bord pic.twitter.com/UOBRjdEzO0 — Peter x Janssen (@VeganStreaker85) December 23, 2022