‘Vegan Streaker’ strikes again: activist verantwoordelijk voor brand eendenslachterij

De Vegan Streaker, oftewel de Brabantse dierenactivist Peter Janssen, is verantwoordelijk voor de brandstichting in mei bij eendenslachterij Duck-To Tomassen in Ermelo.

Twee dagen na de brand meldde de 34-jarige activist zich bij de politie. Sindsdien zit hij vast. Volgens zijn advocaat heeft Janssen een volledige bekentenis afgelegd en betreft brandstichting om een eenmansactie.

Ludieke protestacties van Vegan Streaker

Janssen is geen onbekende als het gaat om ludieke protestacties tegen dierenleed. De activist protesteert vaak (half) naakt bij verschillende evenementen. Ondertussen heeft hij al heel wat (inter)nationale protestacties op zijn naam staan en belandde hij hiervoor meerdere keren in de cel. Metro zette zijn acties op een rij.

Het grote publiek leert Janssen in 2008 kennen tijdens een live-uitzending van het televisieprogramma van Paul de Leeuw. Daar verschijnt hij in zwarte tanga slip om aandacht te vragen voor dierenleed. De Leeuw was zelf niet op de hoogte van de schaarsgeklede actie en hielp de activist live bij het ontdoen van zijn onderbroek.



Daarna verstoort Janssen ontbloot een aantal sportevenementen waaronder het het ABN Amro tennistoernooi, de Tilburg Ten Miles hardloopwedstrijd en een hockeyduel.

In 2009 verschijnt de activist in het Belgische debatprogramma Volt. Voor de camera vraagt hij aandacht voor het leed van apen. Uiteindelijk wordt hij door de beveiliging uit de studio gehaald.

Datzelfde jaar was Janssen betrokken bij een bevrijdingsactie bij een nertsenhouderij in Stavenisse. Hiervoor werd de Brabander veroordeeld tot een gevangenis- en taakstraf.

Tijdens de rechtszaak over de nertsenhouderij blijkt dat Janssen ook een brandstichting bij een slager in Vught op zijn naam heeft. Hij bekende destijds in Nieuwe Revu dat dat ,,Zijn eerste harde actie was.”

Dolfijnenshow

Eind 2017 belandt de streaker twintig dagen in een Japanse cel voor het verstoren van een dolfijnenshow. Uiteindelijk houdt hij een forse geldboete over aan de actie.

In april 2019 verstoort hij een dierenshow in pretpark de Efteling. Tijdens een show met paarden rolt hij samen met drie mede activisten spandoeken uit.

Janssen zijn bekendste protestpodia zijn stierengevechten. Zo is de Vegan Streaker in 2019 al 51 keer opgepakt voor het verstoren van deze tradities die vooral in Spanje, Portugal en Latijns Amerikaanse landen voorkomen.



Verzetsstrijder

De activist deinst niet snel terug en werd in 2008 zelfs verdacht voor het beraden van een aanslag op de koninging. Echter ontbrak het hier aan bewijs. In een interview met het AD vertelt Janssen dat hij niet zomaar stopt met actievoeren. ,,Ik ben een verzetsstrijder, ik strijd voor het leven van dieren. Vergelijk het maar met Nelson Mandela, of de mensen die Joden bevrijdden. Als deze strijd uiteindelijk mijn dood wordt, dan is dat maar zo. Al ben ik daar natuurlijk niet op uit.’’

In de nacht van 28 mei steekt Janssen meerdere vrachtwagens van de slachterij in brand. Daarbij steekt hij per ongeluk ook zichzelf in brand. De protestactie was eerder opgeëist door het Dieren Bevrijdings Front.

