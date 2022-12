Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Nederlandse TikTokker laat zien hoe extreme vrieskou van -25 in de VS is

Bevriezen van tranen, baard en huid. Dat krijg je met temperaturen die zakken tot -45. In Amerika is het aan de orde doordat winterstorm Elliott over het land raast. De van origine Friese TikTokker Jeroen Boersma woont in Colorado en laat zien wat de extreme vrieskou met je doet.

De Verenigde Staten kampt met extreem winterse buien. De BBC schrijft dat de Amerikanen binnen enkele minuten last kunnen krijgen van hun huid, wat bekend staat als frost bite. Het land kampt inmiddels met zware sneeuwval, sneeuwstormen en extreme kou. Vooral in het midden en oosten van de Verenigde Staten kampen de inwoners met de heftige weersomstandigheden. Volgens weercentrum NWS komt zoiets „eens per generatie voor”.

Friese Jeroen Boersma laat op TikTok zien hoe -25 VS voelt

De Nederlandse, van origine Friese, Jeroen Boersma, die video’s maakt op TikTok, vond het tijd voor een experiment. Hij woont in de Verenigde Staten omdat hij verliefd werd op een Amerikaanse. In zijn woonplaats in de staat Colorado is het inmiddels -25 graden, met een gevoelstemperatuur van -32 door de wind. En Boersma wil weleens ervaren of die waarschuwingen terecht zijn en trekt erop uit.

In een video laat de Hollander zien dat hij binnen enkele minuten wordt geteisterd door de kou. Hij legt namelijk uit dat hij moeilijk kan ademen door de koude lucht. „Alsof ik heel hard gerend heb, maar heel veel mint-snoepjes gegeten heb.”

Bevriezen van baard, tranen en huid

Na vier minuten voelt hij zijn gezicht niet goed meer, legt Boersma uit. De TikTokker vertelt dat het „historisch koud” is in de VS, sinds 30 jaar. En na 7,5 minuut bevriezen zijn baard en tranen en krijgt hij last van zijn nek. Hij deed express geen sjaal om voor het experiment. Na een kwartier voelt hij zijn ledematen stijf worden. „Maar ik leef nog wel, dat scheelt.” Na 18 minuten voelt hij zijn lippen bevriezen en na 21 minuten doet zijn gezicht daadwerkelijk pijn. „Ik denk dat het tijd is om naar binnen te gaan.”

Kokend water bij extreme vrieskou

In een andere video laat Boersma zien wat er met kokend water gebeurt bij -20 graden. Hij gooit op zijn filmpje het hete water in de lucht, dat direct verandert in een sneeuwwolk.