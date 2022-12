Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Goldband helpt bij ‘noodgeval’ 4-jarig meisje en haalt haar het podium op

De populaire Haagse formatie Goldband vervulde woensdagavond de wens van een 4-jarig Belgische meisje. Het meisje hield namelijk tijdens een optreden in het Belgische Hasselt een bord omhoog met de tekst: ‘Dit is een noodgeval, ik kan niets zien’. En daar wist de band wel een oplossing voor.

Het bord werd gespot door een van de presentatoren van het concert en al snel was het meisje, dat Julie heet, welkom op het podium. Daardoor kon de 4-jarige Julie de hele show vanaf dichtbij aanschouwen, schrijft het Belgische VRT.

Belgische Julie op het podium bij Goldband

Goldband staat bekend om hun excentrieke nummers met ongecensureerde teksten. De band was overigens de hoogste binnenkomer in de Top 2000 dit jaar. Tijdens het liedje Witte Was nodigde zanger Boaz Julie namelijk uit op het podium. De jonge fan zong luidkeels mee met het liedje en werd toegejuicht door het publiek. Boaz zorgde er wel voor dat bij de zin ‘waarom is coke zo duur?’ in het liedje, de oren van Julie bedekt waren.



Boaz openhartig over bipolaire stoornis van moeder

Eerder vertelde Boaz in het online programma Music Memories van 538 over de bipolaire stoornis van zijn moeder. Hij legde uit dat zijn relatie met haar niet altijd goed is geweest. Pas toen hij uit huis ging, realiseerde hij zich dat ze een ziekte had. Haar bipolaire stoornis uitte zich volgens Boaz in „zenuwinzinkingen, spoken zien, veel moe, veel op bed”. Ook sprak hij uit dat hij het idee had dat zijn moeder een soort „proefkonijn” was. „Ze kreeg steeds nieuwe medicijnen, die andere uitwerkingen hadden.” Ook omdat zijn ouders uit elkaar waren had hij het idee dat hij ook voor zijn broertje moest zorgen. Hij realiseerde zich als kind dat zijn eigen gezinssituatie „niet zo normaal” was.

Later kwam ook aan bod dat Goldband ontstond door het overlijden van de moeder van zanger Milo. De bandnaam is de te danken aan een stucmiddel, waar Boaz zelf als stukadoor langer meer werkte. De bandleden werkten namelijk in de bouw voor hun artiestenbestaan en op de rider staat om die reden altijd een zak stucmiddel.