Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Lentetemperaturen tijdens de jaarwisseling: ‘Mogelijk nog 12 graden ‘s nachts’

Het nieuwe jaar ingaan zonder dikke winterjas, een sjaal én een muts? Het ziet ernaar uit dat dat dit weekend kan. De jaarwisseling zal dit jaar namelijk zacht verlopen, verwacht het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI). Op oudejaarsdag kan het zelfs de 15 graden worden en ‘s nachts voorspelt het KNMI temperaturen tussen de 9 en de 12 graden.

Van de eerste jaarwisseling ná de coronapandemie kan dus volop buiten genoten worden!

Warme oudejaarsdag, maar wel met regen

Het KNMI voorspelt een „zachte tot zeer zachte” oudejaarsdag, met mogelijk temperaturen tot de 15 graden. Voor de tijd van dit jaar is 15 graden hoog. Normaal is het rond deze tijd van het jaar tussen de 5 en de 7 graden. Vorig jaar behaalde de jaarwisseling volgens Weeronline ook temperatuurrecords. Toen werd het zo’n 14 graden in De Bilt. In Limburg werd het zo’n 15 graden.

Helaas voorspelt het KNMI voor deze jaarwisseling wél een neerslagkans van 90 procent. Een paraplu is dus geen onnodige accessoire. „Het is maar te hopen dat het tijdens de jaarwisseling een tijdje droog blijft”, aldus het KNMI. Dat het gaat regenen, is niet geheel onverwachts. De meeste neerslag valt namelijk in een zachte setting, schrijft de weerdienst Weeronline. Zo was de jaarwisseling in 2017 niet koud, maar regende het wel maar liefst 15 uur lang en viel er 39,3 mm neerslag.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

In de nacht zelf blijft het ook zacht. De weerdienst verwacht temperaturen tussen de 9 en de 12 graden. Wel gaat het waaien. De wind zal hard genoeg zijn om dichte vuurwerkmist te voorkomen, maar volgens de weerdienst komen de vuurwerkshows waarschijnlijk niet in de problemen vanwege de wind.

1978 was de koudste oudejaarsdag tot nu toe

Toch is het ook wel eens gebeurd dat het écht koud was tijdens de jaarwisseling. Normaal is het in het huidige klimaat op oudejaarsdag volgens Weeronline een graad of 6, maar de temperatuur kan van jaar tot jaar fors verschillen. Tijdens 14 procent van de oudejaarsdagen sinds 1901 was er sprake van een officiële ijsdag. De koudste oudejaarsdagen waren in 1908 met -6,5 graden, 1978 met -9,5 graden en in 1996 met -5,7 graden.