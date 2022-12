Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Vannacht vroor het tot -10! Let op gladde wegen en kunnen we schaatsen?

Misschien heb je het vannacht of deze ochtend wel koud gehad. Dat is niet gek, want het vroor behoorlijk vannacht, met temperaturen tot -10. Ook werd code geel werd afgekondigd vanwege gladheid. En over gladheid gesproken? Hoe staan we er schaats-technisch voor?

In de provincies Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant, Utrecht, Gelderland en Limburg geldt code geel, meldt het KNMI. Want tot laat in de ochtend kan het glad op de weg zijn. Dat betekent dat je vooral moet oppassen bij bruggen en viaducten. Overigens lees je hier hoe je kunt zien of het glad is op de weg.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ga je deze ochtend op pad? Houd dan rekening met plaatselijke #gladheid. Het @KNMI heeft voor een groot deel van het land #CodeGeel afgegeven. Daarnaast komt in het noordoosten lokaal dichte mist voor. Wees extra alert onderweg. Waar nodig strooien we 👉 https://t.co/SjDYoiEd8M pic.twitter.com/7KhGjAxYF3 — Rijkswaterstaat Verkeersinformatie (@RWSverkeersinfo) December 13, 2022

Vannacht tot vroor het tot -10

Vannacht vroor het tussen de -4 en -10 graden. Maar vandaag worden we getrakteerd op een frisse, maar zonnige winterdag. De temperaturen liggen in de middag rond het vriespunt. Ook de komende nacht vriest het nog ever lekker door. En morgen is daar eveneens een winterzonnetje. Daarna gaan de temperaturen langzaam omhoog.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Gladheid en schaatsen

Op de Nederlandse wateren ligt al een ijslaagje. Volgens Weer.nl zal dat de komende dagen dikker worden, waardoor je op de ondiepe wateren en ook geprepareerde ijsbanen deze week kunt schaatsen. Erik Ekkel van de IJsmeester App vertelde tegen Hart van Nederland dat het échte schaatsen op natuurijs waarschijnlijk in januari of februari kan. Het wordt volgens hem namelijk deze dagen al snel weer warmer. En dat klopt, vanaf zondag wordt het weer zachter en wisselvalliger. Natuurijsbanen de Doornsche IJsclub en IJsvereniging Hard Gaat ie in het Zuid-Hollandse De Lier gaan open vandaag. Ook in Winterswijk is het gelukt om een ijsbaan te creëren

NOS-weerman Peter Kuipers Munneke benadrukte overigens dat we momenteel te maken hebben met Scandinavische kou, in plaats van Siberische kou. Volgens de weerman komt de kou normaal gesproken uit het oosten, maar dit keer is het afkomstig uit het noorden. Hij benadrukt dat het ‘s nachts harder afkoelt, waardoor het ook in de ochtend blijft vriezen. Het zou dus kunnen dat er dinsdag- en woensdagochtend op sommige plekken geschaatst kan worden. Al is dat een kort tijdsbestek omdat vanaf morgen het kwik stijgt.