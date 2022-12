Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Eindelijk weer op wintersport: dit skigebied komt als beste uit de test

Zo vroeg mogelijk de eerste sporen zetten: het is een tafereel waar veel liefhebbers van wintersport zich aan kunnen meten. Wat is er nou fijner dan dat witte landschap tegemoet gaan op je ski’s of snowboard? Daarom ging Metro naar het skigebied van Val Thorens om de proef op de som te nemen. Wanneer de zon nog maar net boven de bergen is gekropen in het skigebied, staan we samen met de eerste bezoekers in de rij voor de stoeltjeslift.

Metro‘s Judith werd op pad gestuurd naar de hoogst gelegen wintersportbestemming van Europa. Daar ondervond ze in levende lijven waarom het Franse skigebied Val Thorens, ook wel liefkozend ‘Val Tho’ genoemd, keer op keer als beste uit de test komt. Ook in 2022 was dat het geval.

Als één van de allereerste weer op wintersport

Om het beroemde dorpje in de Alpen te bereiken, vlieg ik vanuit Schiphol naar Lyon. Op het vliegveld staat een taxi te wachten, waarmee ik met een groep journalisten in minder dan 3 uur rijden het hoogstgelegen wintersportdorp van Europa bereik: maar liefst 2300 meter hoog in de bergen. Terwijl we stijgen, zie ik het landschap veranderen. De bomen verdwijnen langzaam uit het zicht en maken plaats voor enorme rotspartijen en sneeuw. Bomen groeien hier niet, laat ik me vertellen door mijn skileraar Joffrey, als we een dag later met onze latten op de piste staan. „Maar omdat we hier zo hoog leven, zijn we wel zeker van sneeuw tussen november en mei.”

Per jaar valt er zo’n tien meter aan sneeuw in dit gebied, maar zo vroeg in het wintersportseizoen is dat nog niet te merken. Met de inzet van gigantische sneeuwkanonnen lukt het de Fransen om twaalf pistes te openen met zeven liften. Genoeg sneeuw voor 15.000 enthousiaste wintersporters om naar het gebied te reizen en daar de eerste sporen te zetten na het uitbreken van de pandemie.

Zo is de 52-jarige Jeremy Freedman uit Londen overgevlogen om hier te kunnen skiën. Samen met vier vrienden heeft hij zich in de lift gewurmd om de blauwe afdaling te kunnen pakken. „Ik kom hier al 25 jaar”, vertelt de enthousiaste Engelsman onder zijn mondkapje. „Alleen 2020 heb ik gemist door corona. Ik heb het skigebied zien ontwikkelen. Er komen steeds betere restaurants en er is een hoop te doen. Die activiteiten heb ik trouwens nooit uitgeprobeerd. Wij houden onszelf voornamelijk bezig met skiën, eten en drinken.”

In het hoogseizoen kunnen wintersporters in Val Thorens gebruik maken van 31 liften, die 68 pistes bereiken. Het grootste deel daarvan is blauw gekleurd, dus zeker vriendelijk voor beginners. Maar ook de meer ervaren wintersporters kunnen uitdagende afdalingen vinden op de rode en zwarte pistes. Jezelf vervelen is haast onmogelijk: Val Thorens maakt namelijk ook onderdeel uit van het skigebied Les Trois Vallées. En laat die nou net – met 600 kilometer aan pistes- uitgeroepen zijn tot het grootste aaneengesloten skigebied ter wereld.

Kaas, kaas en nog meer kaas

Voor het eerst in mijn leven zie ik hoe een enorm stuk kaas verwarmd wordt met een speciaal toestel, waar mijn reisgenoot vervolgens de zachtgeworden stukken vanaf schraapt op een aardappel. Voor de Zwitserse bevolking is het een bekend gerecht, maar ook in de Franse alpen staat raclette regelmatig op het menu. Eén ding is zeker: op vakantie in de Alpen zul je doodgegooid worden met kaas. Heel veel kaas. Het ovengerecht tariflette is een van mijn favorieten, maar ter variatie is het ook lekker om een kom dikke groentesoep te bestellen (‘soupe aux cailloux’).



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Een fijne plek om te genieten van de typische gerechten uit de Alpen is bij het knetterende haardvuur van Chalet Caribou op de piste, of terug in het dorp bij La Maison. Beide restaurants lenen zich ook goed voor een drankje op het terras.

Après ski en meer

Ook feestgangers zijn in dit skigebied aan het juiste adres, mits je in het bezit bent van een QR-code. Je vind hier talloze après ski feestjes, waar de muziek tot in de late uurtjes doorgaat. Op de piste kun je terecht bij La Folie Douce en The 360 Bar. Maar ook beneden in het dorp is genoeg keuze. Zo is er zelfs een ondergrondse club, waar je tot 4 uur ‘s nachts kunt dansen op elektronische muziek. Liever naar een barretje? Genoeg keuze: in Val Thorens zijn er maar liefst 40!

Skip je juist liever het feestje om vroeg op te staan voor een zonsopgang? Het is even pittig om je warme bed te verlaten om 06.30 uur, maar ik kan het je aanraden! De roodblauwe lucht heeft een magisch effect boven het berglandschap en in één klap ben je al je moeheid vergeten. Tip: vergeet je skischoenen en skistokken niet. Die helpen je om omhoog te komen en een wandeling off road te maken.

Het allerfijnste na een lange dag skiën vind ik persoonlijk een bezoek aan de spa. Want spierpijn zul je ongetwijfeld voelen en de warmte van een sauna is dan een welkome ontspanning. Je kunt ook met de slee van de piste of een tocht boeken op een sneeuwscooter. Voor kinderen is er een sportief centrum te vinden in het dorp, waar ze zich kunnen vermaken op glijbanen, trampolines en in het zwembad.

Coronamaatregelen

Om coronabesmettingen tegen te gaan, zijn er een aantal strenge maatregelen aangekondigd. Zo heb je vanaf 4 december een coronapas nodig om toegang te krijgen tot de skilift. Daarnaast geldt dat iedereen vanaf 18 jaar en ouder een boosterprik nodig heeft, 7 maanden na volledige vaccinatie. Heb je dat niet? Dan is je coronabewijs niet geldig. Deze regel gaat in op 15 januari. Verder geldt er een mondkapjesplicht bij skiliften en op andere openbare plekken, waaronder in restaurants, hotels en cafes. Als je eenmaal zit, mag ‘ie af. Verder moeten wintersporters zoveel mogelijk afstand tot elkaar houden.

Skipassen

Om gebruik te kunnen maken van de liften, is er keuze uit twee skipassen. De Val Thorens-Orelle liftpas geeft toegang tot ongeveer 150 km piste en kost 331 euro voor een volwassene voor één week. De liftpas voor 3 Vallées tot 600 km aan pistes kost 396 euro voor een volwassene voor één week.



Tijdens schoolvakanties en in het hoogseizoen liggen de prijzen iets hoger dan in de eerste en laatste weken van het seizoen.

Gezellig, familievriendelijk én levendig

Dat Val Thorens al voor de achtste keer is uitgeroepen tot beste skigebied van Europa, kan ik me wel voorstellen. Het gebied is uniek, omdat je hier het hele wintersportseizoen verzekerd bent van sneeuw. Met 600 kilometer aan pistes kom je iedere dag langs een nieuw winters landschap. Ook fijn: nagenoeg alle accommodaties liggen hier op de piste, dus je hoeft geen lange tocht te maken met zware wintersportspullen. Al bij al voelt het gebied gezellig aan, familievriendelijk én levendig. Een bijzondere plek, hoog in de bergen, waar je het beste heen kunt reizen met een vriendengroep of gezin.