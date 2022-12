Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Johan Derksen: ‘Gideon van Meijeren werd na drankpartij uit Tweede Kamer gezet’

Johan Derksen heeft in De Oranjewinter verteld wat FvD’ers achter de schermen van de Tweede Kamer uitspoken. Vooral in de nachtelijke uurtjes zijn ze ‘actiever dan ooit’, beweerde de besnorde analist gisteren op televisie op basis van gelekte documenten. Vooral Gideon van Meijeren moet het daarin ontgelden. Die werd eens in beschonken toestand de Tweede Kamer uitgezet, zegt Derksen.

„We kennen Forum een beetje”, aldus Derksen. „We zien ze zelden in de Kamer als er wat besproken wordt, maar ‘s nachts schijnen ze volop aanwezig te zijn. Onze redactie heeft de notulen van de beveiliging van de Tweede Kamer weten te bemachtigen. Daar staan dus allerlei dingen in”, bouwt Johan Derksen de spanning op.

‘Beschonken Gideon van Meijeren werd uit Tweede Kamer gezet’

Hij zegt dat FvD’ers onder meer het rookverbod negeren en vertelt over een incident met een beschonken Gideon van Meijeren. „Die zou niet meer drinken, maar hij werd laat op de avond onder invloed van alcohol in de kamer van Forum gesignaleerd”, zegt Derksen. „Hij wilde daar op de bank gaan slapen, maar ze hebben hem buiten de deur gezet.”

Van Meijeren is de laatste tijd in het nieuws, omdat zijn rijbewijs door de rechter is ontnomen. Dat gebeurde nadat hij had geweigerd mee te werken aan een blaastest. Iets wat hij zelf een „lichamelijk onderzoek” noemde. Hij weigerde de blaastest omdat hij zich naar eigen zeggen op dat moment door de politie geïntimideerd voelde. Van Meijeren zei onlangs tegen het AD dat hij al een paar jaar geheelonthouder is.

Het satirische programma Even tot hier dreef afgelopen weekend nog de spot met het Tweede Kamerlid.

Johan Derksen: Forum voor Democratie schendt de regels

Volgens Derksen houdt Forum ‘zich niet aan de veiligheidseisen, de huisregels en de fatsoensnormen’ van de Tweede Kamer. „Ze negeren het rookverbod en laten rotzooi op de kamers achter, van lege flessen wijn en jenever tot etensresten.”

Naast Van Meijeren waren er volgens Derksen meer slapende FvD’ers, „die na een drankpartij op kantoor wilden blijven slapen.” Ook heeft de analist het over een livestream voor een filmpje van Forum. „Maar daar kwamen ook andere mensen op te staan. Ze liepen bij andere partijen naar binnen en filmden daar: een soort inbreuk van de privacy.”

‘Het is een structureel probleem’

De redactie van De Oranjewinter heeft de gelekte documenten, die overigens uit april 2021 komen, voorgelegd aan de Tweede Kamer. „Maar daar zeggen ze dat ze niet ingaan op gelekte documenten.”

Alhoewel de gelekte documenten waarop Johan Derksen zijn juice baseert al anderhalf jaar oud zijn, vindt hij het belangrijk om uit de doeken te doen hoe FvD’ers te werk gaan. „Het is een structureel probleem”, zei hij gisteren. „In de Kamer zie je ze niet en als je wel ze wel ziet, slaan ze onzin uit.”