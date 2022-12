Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Nog meer koud weer op komst, grote kans op flinke sneeuwbui

Sneeuwliefhebbers kunnen hun hart ophalen. Volgens weersite Weeronline neemt de kans op winterse neerslag de komende dagen toe in het land. Morgen wordt het nog een graad of 6, maar de dagen daarna is het kouder. Vrijdag en komend weekend wordt het niet veel warmer dan 2 graden en in de nachten is er veelal sprake van lichte vorst.

In sommige delen van Limburg was er eerder deze week al sprake van een aantal centimeter sneeuw en volgens Weeronline is het goed mogelijk dat ook andere regio’s in het land deze week te maken krijgen met sneeuw. Vooral donderdag komen winterse buien voor, voorspelt de weersite. „Tijdens een felle bui kan het flink sneeuwen en het lokaal eventjes wit worden.”

Gevallen sneeuw blijft waarschijnlijk niet lang liggen

De kans dat de sneeuw die later deze week valt tot aan de kerstdagen blijft liggen, is volgens Weeronline zeer klein. Daarvoor zou het dag en nacht moeten vriezen en dat ligt volgens het weerbureau niet in de lijn der verwachting.

De middagtemperatuur ligt donderdagmiddag namelijk alweer een aantal graden boven 0, voorspelt de weersite. Bovendien blijft het vrijdag grotendeels droog en ligt de temperatuur in de middag ook boven het vriespunt.

Kans op witte kerst is niet groot, maar wel aanwezig

De kans op een witte kerst is volgens Weeronline statistisch 7 procent. In het oosten heb je net wat meer kans op sneeuw dan in het westen. Om officieel van een witte kerst te mogen spreken, moet er in de tuin van het hoofdstation in De Bilt op eerste en tweede kerstdag om 09.00 uur een gesloten sneeuwdek liggen.

De laatste keer dat we een officiële witte kerst hadden was in 2010. Vorig jaar viel er alleen regionaal wat sneeuw met kerst. Metro schreef eerder al in welke plaatsen je de meeste kans hebt op een witte kerst.

Later in december mogelijk weer wat warmer

Aankomend weekend is er veel bewolking en slechts af en toe zon. Alhoewel er weinig neerslag voorspeld wordt, is de kans wel groot dat als er iets valt, het (natte) sneeuw is. In de nachten gaat het weer licht vriezen.

Ook na het weekend lijkt er sprake te zijn van koud decemberweer, met maxima iets boven en minima iets onder het vriespunt. Die temperaturen liggen lager dan de gemiddelde temperaturen in de eerste helft van december. Rond deze tijd van het jaar zijn maxima van 6 of 7 graden en minima rond 2 graden gebruikelijk.

Halverwege december zijn de verwachtingen nog onzeker en kan de temperatuur weer naar ‘normale’ waarden stijgen, zegt Weeronline.