Oudste nog levende landdier Jonathan viert 190ste (!) verjaardag

Hij is ruim 50 jaar ouder dan de Eiffeltoren en heeft beide wereldoorlogen overleefd. Jonathan, de bejaarde reuzenschildpad en ‘s werelds oudste landdier, heeft 190 kaarsjes mogen uitblazen. Het dier dat op het Britse eiland Sint-Helena woont, kreeg daarom een ‘verjaardagstaart’ in de vorm van groenten en fruit.

Van reuzenschildpadden is bekend dat ze oud kunnen worden, maar 190 jaar is zelfs voor deze dieren uitzonderlijk. Op het Zuid-Atlantische eiland hebben ze het moment dan ook niet zomaar voorbij laten gaan.

Drie dagen lang is Jonathans verblijf op Sint-Helena geopend voor bezoekers die het dier graag willen komen feliciteren. Op het Britse overzeese eiland, dat midden in de Atlantische Oceaan ligt, is bovendien een reeks herdenkingspostzegels gemaakt om het jubileum te vieren.



Jonathan being presented with his 190th birthday cake at Plantation House today. Delivered to him by the wonderful staff of Plantation that care for him for a day-to-day.#Jonathan #birthday #sthelenaisland pic.twitter.com/DxnOPYroNT — St Helena Tourism (@sthelenatourism) December 4, 2022

Jonathan is mogelijk nóg ouder

Alhoewel er geen echte geboorteakte is, nemen de verzorgers van Jonathan aan dat hij rond het jaar 1832 is geboren. Hij werd 50 jaar later van de eilandengroep Seychellen naar Sint-Helena gebracht, als een geschenk aan de Britse gouverneur van het eiland. Sindsdien leeft het dier in de tuin van de gouverneur van het eiland.

Sommigen zetten hun vraagtekens bij de leeftijd van de reuzenschildpad. Want het is goed mogelijk dat hij nog ouder is. Hij zou misschien zelfs wel 200 jaar zijn, zegt Matt Joshua, hoofd toerisme op het eiland, tegen CNN.

Eerder kreeg het dier al een eervolle vermelding in het Guinness Book of Records als oudste schildpad ooit. De vorige oudste schildpad ooit werd volgens het recordboek 188 jaar oud. Al wordt ook wel beweerd dat de alleroudste schildpad ooit Adwaitya was. Die overleed in 2006 op een vermoedelijke leeftijd van 255 jaar, al is dat nooit officieel uitgezocht.

De reuzenschildpad heeft nog altijd ‘een goed libido’

De ouderdom is Jonathan overigens niet in de koude kleren gaan zitten. Volgens zijn verzorgers is hij blind en reukloos geworden. Toch is zijn gehoor uitstekend, want hij reageert nog altijd op het geluid van zijn dierenarts Joe Hollins. Die zegt tegen CNN dat de reuzenschildpad nog altijd veel energie heeft.

Dat blijkt wel in zijn omgang met de andere drie reuzenschildpadden waarmee hij samenwoont: David, Emma en Fred. „Ondanks zijn leeftijd heeft Jonathan nog steeds een goed libido. Hij wordt vaak parend gezien met Emma en soms Fred. Deze dieren zijn vaak niet bijzonder gendergevoelig”, aldus dierenarts Hollins.

Eerder schreef Metro al over schildpad Jonathan, dat hij een relatie bleek te hebben met een ander mannetje.