Gerda Wolf vindt prop ‘vlees’ in haar vla: ‘Ik was dagenlang ziek’

Een lekker toetje na het avondeten: wie houdt daar nu niet van? Gerda Wolf uit Uden at elke avond een schaaltje vla. Tot 14 oktober van dit jaar. Toen vond ze iets in haar vla wat op een „stuk vlees” leek.

Wolfs favoriete toetje veranderde van de één op andere dag in een nachtmerrie. „Ik was dagenlang ziek”, vertelt zij tegen Hart van Nederland.

Gerda ontdekte een ‘prop’ in haar vla

Ergens in oktober ging het helemaal mis, vertelt Wolf. „Ik schudden en schudden, maar er kwam helemaal niets uit. Ik snapte er niets van, want het pak vla was net nieuw. Dus ik kijken in het pak en daar zie ik ineens ‘iets’ in het pak zitten.” Met een tang weet Wolf de ‘prop’ uit het pak te halen. „Ik ging bijna over mijn nek”, vertelt Wolf.

De buurvrouw van Wolf, Marja Vleeshakker, was op dat moment ook bij haar thuis. „Ik dacht: wat is dit nou? Dus ik heb meteen mijn man, Adri, een bericht gestuurd om langs te komen, zodat ook hij kon zien wat er in de vla van Gerda zat.” Adri Vleeshakker wist gelijk dat de prop een stuk vlees was. „Ik ben kok, dus ik herken vlees gelijk”, legt hij uit. „Maar ik heb het nog nooit in vla gezien.”

Maar voordat Wolf achter de prop in haar vla kwam, had ze er al een beetje van gegeten. „Ik was de dagen erna flink ziek”, vertelt ze. „Ik heb een terminale man thuis zitten, en ben blij dat hij het niet gegeten heeft. Wie weet wat het met hem had gedaan.”

Lidl kan nog geen inhoudelijke antwoorden geven

Al sinds het incident is Wolf bezig met antwoorden te krijgen van de Lidl, waar ze de vla had gekocht. Wolf heeft zelfs het pak opgestuurd naar de Lidl, maar zij zeggen dat het pak kwijt is geraakt en nooit is aangekomen. De supermarkt laat in een reactie aan Hart van Nederland weten dat ze de situatie betreuren, maar dat het onderzoek nog loopt en ze daarom nog geen inhoudelijke antwoorden kunnen geven.

„Ik vermoed gewoon dat er een stuk vlees in heeft gezeten. Want het was zo groot en ik heb het echt met een tang eruit moeten halen.” Maar wat de prop ook precies was, voor Wolf is haar dagelijkse bakje vla voorgoed verleden tijd. „Ik hoef van m’n lang zal ze leven nooit meer dubbelvla.” En winkelen bij de Lidl zit er voor Wolf ook niet meer in. „Ze laten ons in de kou staan.”