Onderzoek naar dood Hebe en Sanne afgesloten: ‘Het was een noodlottig ongeval’

De 10-jarige Hebe en haar 26-jarige begeleidster Sanne zijn om het leven gekomen door een verkeersongeval. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie op basis van het onderzoek naar de toedracht van de dood van de twee. Sanne is dan ook geen verdachte meer.

Hebe en Sanne werden sinds maandag 17 oktober vermist, nadat zij waren vertrokken uit Raamsdonksveer (Noord-Brabant). Dinsdagochtend 18 oktober werd een amber alert uitgegeven voor Hebe. Sanne had Hebe opgehaald bij een dagcentrum en zou vanaf daar in een zwarte Kia Picanto naar Vught rijden. Daar kwamen ze echter nooit aan. Na een dagenlange zoektocht werden zij woensdag 19 oktober levenloos gevonden in het water bij knooppunt Empel bij Den Bosch. Bij een inzamelingsactie voor het bekostigen van de uitvaart van Hebe werd er in één dag bijna 50.000 euro ingezameld.

Het gaat volgens het OM om een „noodlottig ongeval”. Sanne was eerder in het onderzoek als verdachte aangemerkt. „Daarvan is geen enkele sprake meer”, zegt het OM. Het onderzoek naar de dood van het tweetal is daarmee afgesloten.

Ouders Hebe en Sanne dankbaar voor steun en medeleven

De ouders van Sanne en Hebe danken iedereen voor alle steun en medeleven die ze hebben gekregen, laten ze weten via organisatie Namens de Familie. „Buiten zochten onze vrienden, familie, bekenden, maar ook mensen die we niet kenden, met honderden tegelijk in weilanden, duinen en bossen. De politie, brandweer, speciale eenheden, veteranen en alle anderen sliepen nauwelijks en waren vastberaden Hebe en Sanne te vinden. Dat ze dat deden, zo massaal, raakt ons diep. Wat zijn we dankbaar voor de volharding die ze toonden.”

„Ons verdriet is groot, maar we voelen ons gedragen door onze familie en vrienden, door de mensen in ons dorp, door zoveel mensen in dit land en zelfs daarbuiten”, zeggen de ouders. „Alle energie, tijd, moeite en daadkracht, heeft onze lieve meiden helaas niet kunnen redden.” De families laten verder weten met rust te willen worden gelaten om „de gebeurtenissen en hun verdriet te verwerken”.