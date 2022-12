Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Hartverwarmende actie van buren: straat van overleden Gino (9) verlicht met kerstbomen

Nederland rouwt nog steeds om de in juni overleden Gino. Het jongetje, dat negen jaar is geworden, was afgelopen zomer vermist en werd uiteindelijk dood teruggevonden. En dat rouwen, dat doen sommigen op een bijzondere manier. De straat in Maastricht waar Gino en zijn inmiddels ook overleden moeder Lilianne woonden, is gevuld met kerstbomen.

Uiteraard met lichtjes in de bomen, ook omdat Gino bang was in het donker.

Buurtbewoners eren Gino

Het is een actie van een lokale zender en ondernemers die de buurtbewoners een hart onder de riem willen steken, meldt Hart van Nederland. Zij gingen langs en maakten een video van het tafereel. Daarin is te zien hoe er bij meerdere huizen verlichte kerstbomen staan.

Een van de vriendjes van Gino, Cheleno, staat toe te kijken als de bomen worden geplaatst. Hij mist zijn vriendje enorm. „Leuk dat ik door de lichtjes aan hem kan denken”, zegt hij.

Ook Naomi, een van de zussen van Gino, staat te kijken. „Dit geeft je warmte. Het is heel fijn dat mensen zo denken aan je en aan de buurt.” Ze is het ermee eens dat het afgelopen half jaar een bijzonder lastige tijd was. „Het was heel wat, het had heel veel impact.”

‘Een belofte om elkaar niet uit het oog te verliezen’

Locoburgemeester Frans Bastiaens spreekt zijn lof uit over de actie. „Ik denk dat het heel erg belangrijk is dat zo iemand als Gino niet vergeten wordt. Dat zijn moeder niet vergeten wordt. Het is goed dat er een initiatief is waardoor mensen aan elkaar denken.” Het is volgens hem ook een belofte voor de toekomst, „om elkaar niet uit het oog te verliezen. Om als mensen in de buurt een beetje op elkaar te letten”.

Gino verdween 1 juni dit jaar tijdens het buitenspelen. Later werd hij dood aangetroffen. Verdachte Donny M. werd aangehouden, de rechtszaak loopt momenteel. Half november werd de moeder van Gino, Lilianne, dood aangetroffen in een woning in Maastricht. Ze stierf een natuurlijke dood.