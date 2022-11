Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

YouTubers als Gio Latooy onder vuur door minderjarigen in video’s

YouTuber Gio Latooy wordt in een onderzoek van online journalist Sven van der Meulen behoorlijk bekritiseerd. Daarin hekelen advocaten, het meldpunt Kinderporno en ook een Kamerlid het feit dat minderjarigen worden gebruikt in YouTube-video’s. En dat deed Latooy veelvuldig met zijn destijds minderjarige vriendin.

Sven van der Meulen nam voor zijn online programma Vrije Vogels de wereld van YouTubers onder de loep. Waarin hij aankaart dat de inzet van minderjarigen in YouTube-video’s in een grijs gebied valt voor betreft de regelgeving.

Gio Latooy onder vuur in video Sven van der Meulen

Van der Meulen stelt zich kritisch op naar familievloggers of YouTubers die lokkertjes gebruiken in hun titels of thumbnails. Waarbij ook minderjarigen worden ingezet. Zo gelden er bijvoorbeeld voor televisie strengel regels voor minderjarigen. Recent mocht bijvoorbeeld de dochter van Maxime Meiland een tijdje niet in de realityserie verschijnen.

Gio Latooy, meer dan 1 miljoen abonnees op YouTube, heeft inmiddels een hoge bankrekening te danken aan zijn online carrière. En tot die carrière behoort ook zijn, destijds minderjarige, vriendin. Zij verschijnt regelmatig in de titels en thumbnails. „Is het niet een beetje gek dat een toen nog minderjarig meisje in bikini en soms in lingerie poseert voor thumbnails van een volwassen YouTuber?”, vraagt Van der Meulen zich af. Ook hij heeft zijn vraagtekens bij zogenoemde familievloggers, waaronder de familie Bellinga, die hun kinderen onbeperkt filmen en publiceren voor een miljoenenpubliek. „Voor altijd op het internet.”

Kritiek op YouTubers en familievloggers en omgang minderjarigen

Want het internet heeft ook een keerzijde. De journalist ontdekt namelijk dat er veel beelden uit de bovengenoemde video’s verschijnen op de verkeerde websites. En daar worden de beelden van kinderen en minderjarige meisjes uiteindelijk gebruikt in deepfake-porno. Waar eerder Op1-presentatrice Welmoed Sijtsma ook slachtoffer van werd.

In het online onderzoek van Van der Meulen komen verschillende mensen aan het woord. Eén van hen is een ex-vriendin van een grote Nederlandse YouTuber, die aankaart dat ze lagere topjes aantrok en lichaamsdelen werden gephotoshopt voor meer views.

Kamervragen en zorgen van meldpunt Kinderporno

Daarnaast uiten advocaten en het meldpunt Kinderporno hun zorgen over deze gang van zaken. Dit omdat minderjarigen wat hun betreft niet alle consequenties op voorhand kunnen overzien en er vaak een commercieel label aan deze video’s hangt. Ook Tweede Kamerlid Anne Kuik (CDA) reageert en noemt het „pervers” van onder meer Latooy. „Om jonge meiden in te zetten om geld te verdienen.” Zij besluit Kamervragen te stellen over de kwestie en wil minderjarigen op het platform beter te beschermen.

Latooy valt onder de paraplu van Talpa, maar Talpa reageert niet op de bevindingen van Van der Meulen. De YouTuber zelf en genoemde familievloggers reageren ook niet.