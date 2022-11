Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

VVD wil deepfake nepvideo’s deels verbieden: ‘Gebruikt voor kwaadaardige doeleinden’

De VVD wil het deels verbieden om deepfaketechnologie te gebruiken, waarmee nepvideo’s kunnen worden gemaakt die bijna niet van echt te onderscheiden zijn. Het Kamerlid Queeny Rajkowski van de liberale partij wil hiermee voorkomen dat de technologie wordt ingezet voor „kwaadaardige doeleinden”.

Zo is onlangs een neppornofilmpje verspreid op het internet waarop presentatrice Welmoed Sijtsma te zien is. Zij maakte daar een documentaire over, die veel aandacht trok.

‘Ik voel me ook aangerand’

Rajkowski ziet dat een deepfakefilmpje heel „impactvol” kan zijn. De technologie wordt veruit het meest gebruikt om te worden toegepast in nep-pornofilms. Iemands gezicht wordt dan in een filmpje geplakt, op het lichaam van iemand anders. „Vrouwen die dit overkomt, schamen zich”, zegt het Kamerlid. „Uit onderzoek blijkt dat vrouwen die zichzelf in zo’n filmpje zien, zeggen: ik voel me ook aangerand.” De VVD’er denkt dat de technologie ook kan worden gebruikt om verkiezingen te beïnvloeden of zelfs een oorlog kan ontketenen of verergeren.

De parlementariër wil daarom dat het kabinet verkent hoe deepfakes deels verboden kunnen worden. De positieve toepassingen moeten nog wel mogelijk blijven. In de game- en filmindustrie wordt de technologie bijvoorbeeld ook gebruikt. Scenes kunnen achteraf worden bewerkt zonder dat er een acteur aan te pas komt. De VVD is ervoor dat de technologie „zo gericht mogelijk wordt ingeperkt en deels verboden”. Een optie zou volgens de partij kunnen zijn om alleen het privégebruik van de technologie te verbieden.

Welmoed Sijtsma’s deepfake

In de afgelopen weken heeft Welmoed Sijtsma in een programma de duistere zijde van deepfakes aangekaart. In haar zoektocht trof ze duizenden deepfake-video’s met gezichten van actrices en influencers aan. Ook ging ze op zoek naar de man die een neppornovideo heeft gemaakt waarvoor haar beeltenis is gebruikt. Vorige week is een 38-jarige man gearresteerd die hiervan wordt verdacht. Hij is verhoord en vrijgelaten in afwachting van de resultaten van onderzoek door het Openbaar Ministerie.