Minder mensen sporten vanwege hoge energieprijzen: ‘De druk wordt nu helaas zichtbaar’

Stoppen met sporten vanwege de kosten. Dat blijkt steeds vaker voor te komen, en nu specifiek vanwege de hoge energieprijzen. Niet alleen de boodschappen worden dus duurder, de stijgende energiekosten worden doorberekend door sportaanbieders als sportscholen of sportverenigingen. Daardoor wordt sporten duurder.

Sportkoepel NOC*NSF ziet het aantal sportende Nederlanders flink afnemen als gevolg van de hoge energieprijzen. Volgens NOC*NSF blijkt uit een representatief onderzoek, uitgevoerd door Kantar, dat ruim 80.000 mensen zijn gestopt met sporten, omdat de kosten daarvoor te hoog werden voor ze.

Minder of niet meer sporten vanwege de kosten

Daarentegen sporten ruim 300.000 mensen minder vaak vanwege de prijsstijgingen en volgens de sportkoepel overweegt bijna een half miljoen Nederlanders te stoppen met sporten als de kosten verder stijgen. Een meerderheid geeft overigens aan dat hun sport nog niet duurder is geworden, maar de stijgende lasten voor energie en de gevolgen van inflatie hebben wel invloed op hun mogelijkheden om te sporten. Tien procent overweegt daarom nu al minder te gaan sporten, zegt NOC*NSF in het onderzoek.



‘De druk wordt nu helaas zichtbaar’

Van de sportende Nederlanders tussen de 5 en 80 jaar (dat zijn er zo’n 9,6 miljoen) heeft bijna 20 procent te maken met gestegen prijzen voor bijvoorbeeld een abonnement of lidmaatschap als gevolg van de hogere energiekosten die worden doorberekend door hun sportaanbieder. „De druk op de sport als gevolg van de hoge energieprijzen wordt nu helaas zichtbaar”, zegt algemeen directeur Marc van den Tweel van NOC*NSF. „We staan al op achterstand door de coronajaren en we leven in tijden van grote druk – ook financieel – waarbij het behoud van fysieke en mentale gezondheid voor iedereen juist tegenwicht biedt.”

De Nederlandse bonden hebben hebben de overheid de afgelopen maanden herhaaldelijk opgeroepen om voor sportaanbieders met een regeling te komen om de sterk gestegen energielasten op te vangen. Ook pleiten ze voor het opzetten van een noodfonds voor sportvoorzieningen die ernstig in de knel komen.