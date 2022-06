Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Juichen en janken: verbod op vuurwerk haalt het voorlopig niet

Een verbod op vuurwerk komt er in Nederland voorlopig niet. In dit geval gaat het over consumentenvuurwerk, waarover de Tweede Kamer gisteravond debatteerde. De een is er dolblij mee, de ander diep bedroefd.

In de Tweede Kamer bleek er weinig steun te zijn om het afsteken van vuurwerk te verbieden, bleek tijdens een debat. GroenLinks en de Partij voor de Dieren willen consumentenvuurwerk verbieden, maar een meerderheid heeft twijfels over het wetsvoorstel van de partijen. In ieder geval 86 Kamerleden zijn tegen.

‘Regels vuurwerk zijn al strenger’

Verschillende fracties, waaronder de VVD, CDA en SP, wijzen erop dat de regels voor vuurwerk al strenger zijn geworden. In 2020 werd zwaarder vuurwerk, van de zogeheten F3-categorie, al verboden. Het afschieten van vuurpijlen mag al niet meer, potten en fonteinen zijn nog wel legaal.

Partijen willen eerst weten wat de effecten zijn van het verbod op het zwaardere vuurwerk. De afgelopen twee jaarwisselingen geven daarvan volgens hen geen goed beeld, omdat vanwege corona toen tijdelijke verboden golden. Daarmee wilde het kabinet de zorg, die door corona zwaar onder druk stond, ontlasten. Ook denken de kritische Kamerleden dat mensen bij een verbod meer naar illegaal, vaak zwaarder vuurwerk zullen grijpen.

Bittere pil na vele jaren

Het Nationale Vuurwerkmanifest is een groepering die strijdt voor een verbod op vuurwerk, al jaren. Oogarts van Het Oogziekenhuis in Rotterdam Tjeerd de Faber begon er in 2009 al mee. Hij voelde de bui al een beetje hangen, zei hij gisteren tegen Metro („bij een hoofdelijke stemming – die er niet is – had ik het in de Tweede Kamer nog wel willen zien”). Het Vuurwerkmanifest is niet zomaar ‘een clubje’: 700.000 Nederlanders en 1.200 organisaties hebben zich erbij aangesloten. Vooralsnog dus zonder succes. De Faber over de reden gisteren: „Het lobbywerk van de vuurwerkbranche, dat is heel belangrijk geweest. Het is hun brood, dat snap ik ook wel.”

Honderden ‘afstekers’ lopen letsel op

GroenLinks en de PVDD willen net als De Fabers groepering een verbod omdat er jaarlijks honderden mensen letsel oplopen door vuurwerk. Ook wijzen zij op de milieuvervuiling die door vuurwerk wordt veroorzaakt en de overlast die dieren erdoor ervaren.

Coalitiepartij D66 spreekt nog van „een dilemma”. Kamerlid Kiki Hagen van de partij noemt een totaalverbod duidelijker, maar een gedeeltelijk verbod preciezer. De partij wil weten in hoeverre een totaalverbod te handhaven is. Verschillende Kamerleden vrezen bij een verboden op meer illegaal vuurwerk.

De indieners krijgen wel steun van coalitiepartij ChristenUnie. Ook de SGP is voor. Wel willen de christelijke partijen dat er een uitzondering gemaakt kan worden voor bijvoorbeeld dorps- of buurtverenigingen. Het debat gaat op een later moment verder. Dan reageren indieners Jesse Klaver (GroenLinks) en Esther Ouwehand (PVDD) op het commentaar vanuit de Kamer.

Reacties op beslissing vuurwerk

Er wordt verschillend gereageerd op de twijfel in de Tweede Kamer om vuurwerk te verbieden. Juichen en janken zogezegd. Ook op sociale media is er twijfel, zoals bij Twitteraar Rob die stelt: „Ik ben voor een vuurwerkverbod, maar als je niet fatsoenlijk kan/wilt handhaven breekt de pleuris als nog uit, zoals de afgelopen keren. Geef het dan maar vrij, zodat er misschien illegaal minder vuurwerk binnen komt.”

Hieronder lees je nog meer reacties:



Werpbaar knalvuurwerk single shots en F3 vuurwerk zijn al verboden. Dat kun je niet nog keer verbieden. Spoedeisende hulpen krijgen gemiddeld slechts 4-5 vuurwerkletsels in nieuwjaarsnacht. Rest door dronkenschap. Gebruik gevaarlijke zware metalen in #vuurwerk is verboden in EU https://t.co/r11lfLgw66 — Caroline van der Plas (@lientje1967) June 8, 2022



In het nieuws. Geen vuurwerk verbod. Vind ik prima. Maar als je weet hoeveel zwavel en stikstof daaruit voortkomt en eer dat weer uit de lucht is! Gaat ook weer ten koste van onze Boeren. Het enige argument voor geen vuurwerk verbod vertellen ze ons niet. BELASTING INKOMSTEN — nico blesgraaf (@BlesgraafNico) June 9, 2022



Het ‘recht op vuurwerk’ lijkt ons tweede amendement te zijn: het zorgt voor vreselijk veel ellende en toch durft politiek niet in te grijpen. @D66, ⁦@cdavandaag⁩ ⁦@VVD⁩ ⁦@2eKamertweets⁩ benut het momentum en schrijf geschiedenis! https://t.co/xcTaavEH5j — Stijn Hazen (@stijnhazen) June 9, 2022



