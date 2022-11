Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dáág Sinterklaasje: 40 procent viert dit jaar geen Sinterklaas

Geen pakjesavond, schoenen zetten of mooie gedichten: ruim 40 procent van de Nederlanders viert dit jaar geen Sinterklaas. Dat blijkt uit onderzoek onder meer dan 3400 leden van het Hart van Nederland-panel.

Zeker 41 procent geeft aan het feest helemaal over te slaan. Als reden noemen veel mensen de discussie rondom Zwarte Piet, maar ook de hoge inflatie speelt dit jaar een rol. „Er zijn kosten in het spel. We hebben als familie besloten om het een keertje over te slaan en het volgend jaar weer te doen”, zegt een vrouw tegen Hart van Nederland.

Sinterklaas voor één op de drie onverminderd populair

Maar lang niet alle panelleden nemen dit jaar afscheid van Sinterklaas. Zeker één op de drie Nederlanders haalt ook dit jaar chocola, snoepgoed en pepernoten in huis. En bij een even groot deel blijft het feest onverminderd populair en wordt er pakjesavond gevierd. „Wij doen hetzelfde als altijd, even uitbundig. Een tandje minder? Nee, het wordt elk jaar meer!”, zegt een vrouw.

Eén op de vijf Nederlanders zet de komende maand zijn schoen of laat de kinderen dit doen. Zo’n 18 procent trekt lootjes met vrienden, familie of collega’s.

Weinig mensen maken surprise

Surprises maken is een stuk minder populair onder de ondervraagde panelleden. Slechts één op de tien geeft aan dit jaar met Sinterklaas een ander te verrassen met een surprise.

En hoewel lang niet alle panelleden Sinterklaas vieren, wordt het lekkers dat bij het feest hoort niet zomaar overgeslagen. „Ik neem zeker een pepernootje”, zegt iemand. „Maar het vieren van Sinterklaas is voorbij. Het is wel het begin van een gezellige periode tot en met oud en nieuw.”