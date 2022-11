Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

NPO verbreedt onderzoek misstanden DWDD naar hele publieke omroep

Het onderzoek naar de werkcultuur achter de schermen bij De Wereld Draait Door (DWDD) wordt verbreed naar de gehele publieke omroep. Dat heeft de NPO vrijdagavond bekendgemaakt. Na berichtgeving door de Volkskrant over het grensoverschrijdend gedrag op de redactie van DWDD zijn bij Mores, het meldpunt voor ongewenste omgangsvormen binnen de cultuursector, meerdere meldingen binnengekomen over andere programma’s en omroepen.

Om wat voor soort meldingen gaat, maakt de NPO niet bekend.

Matthijs van Nieuwkerk in opspraak

Vorige week vrijdag kwam presentator Matthijs van Nieuwkerk in opspraak door een artikel in de Volkskrant waarin tientallen oud-medewerkers spraken over de werkomstandigheden bij het programma. Van Nieuwkerk en zijn eindredactrice Dieuwke Wynia kwamen daaruit als gevreesde figuren op de werkvloer met een kort lontje, waar moeilijk mee te werken viel.

Van Nieuwkerk heeft inmiddels de samenwerking met BNNVARA verbroken. De programma’s die hij voor de NTR maakte rond de Top 2000 gaan niet door. De presentator betuigt spijt van zijn acties en gedrag in zijn tijd als DWDD-presentator. Maar hij betreurt het óók dat de omroep niet achter hem staat en hem zelfs in twijfel zou trekken.

NPO trekt DWDD-onderzoek door naar heel de omroep

Maandag kondigde de NPO al aan dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar de werkcultuur bij de DWDD. Van Nieuwkerk werkt hieraan mee. De NPO verbreedt dit onderzoek nu, naar aanleidingen van de meldingen bij Mores, naar de hele publieke omroep.

Het eerste deel van het onderzoek spitst zich toe op de systematische oorzaken van grensoverschrijdend gedrag, zoals de competitieve omgeving, gedrag en instelling en het effect van tijdelijke contracten en het werken met freelancers. Dit deel van het onderzoek moet volgens de NPO leiden tot concrete aanbevelingen voor de toekomst. Het tweede deel van het onderzoek focust op het grensoverschrijdende gedrag zelf. In welke vorm was er sprake van, welke signalen waren er en wat is ermee gedaan?

Wie het onderzoek leidt, maakt de NPO niet bekend. Volgens de omroep wordt een onafhankelijke commissie samengesteld, bestaande uit vier of vijf leden. De uitkomst van het onderzoek wordt in de eerste helft van 2023 verwacht.