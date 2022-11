Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Deze hiphopartiest is de vierde afvaller van The Masked Singer

Wie o wie zit er nu in het pak van de krab? Dat vroegen ruim 1,9 miljoen kijkers van The Masked Singer zich gisteravond samen met de juryleden af. Is het Ronnie Flex? Of is het toch Glen Faria of Maradonnie? Of misschien wel een andere hiphopartiest?

Hoewel de juryleden twijfelden over hun keuze, wisten de kijkers het al v贸贸r de onthulling.

Tijgers, Flamingo鈥檚 en Krabben in The Masked Singer

De juryleden, Carlo Boszhard, Loretta Schrijver, Buddy Vedder en Gerard Joling, waren na het optreden van de Krab er allemaal van overtuigd dat er 鈥榚en鈥 hiphopartiest in het pak verscholen zat. Maar wie? Nederland kent nog best een hoop hiphopartiesten. 鈥濧ls ik naar die benen kijk denk ik dat het Maradonnie is, maar het zou ook weleens Ronnie Flex kunnen zijn鈥欌, gokt Joling. 鈥濵aar het kan ook nog Glen Faria zijn.鈥 Zeker van zijn keuze is Joling dus niet. Wie w茅l zeker van zijn keuze is, is Vedder. Hij is zelfs zo zeker dat Ronnie Flex in het pak verstopt zit, dat hij het g锚nant zou vinden als er iemand anders in het pak zou zitten.

Toch denken niet alle juryleden er zo over. Boszhard doet namelijk weer een heel andere gok: 鈥濧ls ik naar de knie毛n kijk moet het wel Maradonnie zijn. Als je eenmaal naast mij hebt gestaan in drag met hoge hakken, dan weet je hoe iemands knie毛n zijn.鈥

鈥榁an hiphop-ster naar Krab鈥

The Masked Singer-kijkers besluiten dat de Tijger, de Joker, de Pingu茂n, de Flamingo en de Zeemeermin door mogen naar de volgende ronde. Dit betekent dat het voor de Krab tijd is om zich te onthullen. Vol spanning kijkt het panel 茅n de kijkers naar de onthulling. Hadden ze gelijk? Was hun gok goed? Ja! Dus toch. Uit het pak komt inderdaad Ronnie Flex tevoorschijn. 鈥濱k ben ver van huis. Ik ben van hiphop-ster naar Krab gegaan. Ik heb het met veel plezier gedaan, ik vond het heel leuk om te doen鈥, lacht de rapper.

De rapper is niet de enige in zijn omgeving die meedeed aan The Masked Singer. Eerder in het programma werden namelijk zijn schoonvader Ronald de Boer en zijn vriendin Demi de Boer onthuld als gastartiesten. 鈥濾oor onze kilometervergoeding is dit heel goed nieuws, want je kon gewoon lekker meerijden met je schoonvader鈥欌, grapt Ruben Nicolai. 鈥濱nderdaad! Wij zijn gewoon lekker gaan carpoolen鈥, lacht Ronnie Flex.

Ook de kijkers waren blij met de onthulling van Ronnie Flex. Het grootste deel had het namelijk goed gegokt.



Goede score vanavond: de Krab (Ronnie Flex) 鉁咃笍 en de Draakjes (Ronald en Demi de Boer)鉁咃笍#themaskedsinger#TheMaskedSingernl — Ellen 馃尨馃嵎鈽锔忊洷 (@EllenB_M) November 25, 2022



Jaaaaaaa had het goed. Ronnie Flex is de krab 馃コ馃槂 #TheMaskedSinger — (銇b棓鈼♀棓)銇 Maus 馃幏馃悞馃馃悰馃帳馃悓 (@Vleermaus) November 25, 2022



The Masked Singer terugkijken? Dat kan hier.