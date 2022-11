Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

‘Ik wil met Len dit kinderfeest vieren, maar hoe en in welke vorm?’

Columnist Japke Janneke (31) is dol op hardlopen en wielrennen én is moeder van zoontje Len (12 maanden). Samen met haar vriend Kai woont ze in Haarlem. Voor onze collega’s van Famme schrijft Japke Janneke iedere twee weken een eerlijke column over alles waar ze tegenaan loopt in het moederschap. Die column plaatsen we ook hier.

„Het is half november en dat betekent dat voor veel ouders een hectische periode begint. Met een zoontje van net één jaar heb ik er misschien nog niet zoveel mee te maken. Hij kan bijvoorbeeld nog niet echt zelfstandig lopen, dus Sint Maarten sloegen we alvast over. De intocht van Sinterklaas afgelopen weekend vond Len overigens wel interessant.

Al was het misschien alleen vanwege de pepernoten en de vrolijke liedjes? Dit zal de aankomende jaren anders worden, want wat doe je als ouder met deze tradities? Wil je ze in stand houden en voortzetten? En in wat voor vorm dan? Of besluit je er juist niks mee te doen?

Pittige periode

Of je als ouder nou besluit om er wel of niet aan mee te doen: het kan best een pittige periode zijn. Volgens mij ontkom je er namelijk niet volledig aan en kan het ook stress met zich meebrengen. Kinderen worden onrustig, zijn soms gespannen of slapen minder goed. Al vanaf augustus liggen de eerste pepernoten in de schappen. Op televisie beginnen de speelgoedreclames al vroeg, de speelgoedboeken krijg je soms ongevraagd door de brievenbus en Het Sinterklaasjournaal heeft weer een spannend – of moet ik zeggen een iets té spannend – verhaal bedacht.

Het liet me nadenken over de aankomende jaren. Het is natuurlijk een keuze of je deze tradities wel of niet wilt voorzetten. Sommige ouders zijn er zelf niet mee opgegroeid. Dan is de keuze misschien eerder gemaakt om het niet voort te zetten, of juist wel natuurlijk als je dit gemist hebt als kind. Aan de andere kant kan het voor sommige ouders niet als een keuze voelen. Zij vinden het misschien meer dan logisch om deze tradities voort te zetten en denken er minder bewust over na.

Herbeleven

Zelf heb ik hele fijne herinneringen aan het vieren van de traditionele feesten, zoals Sint Maarten en Sinterklaas. Ik vond het als kind de leukste periode van het jaar! Het enthousiasme rondom snoep verzamelen in de avond en de kriebels en spanning wanneer Sinterklaas langs zou komen en mijn schoen ging vullen. Ik genoot ervan.

Ik kan me voorstellen dat ik deze fijne tijd als ouder ga herbeleven wanneer ik het samen met Len kan gaan vieren. Omdat ik het zelf zo fijn heb gevonden, is de keus sneller gemaakt. Toch denk ik er heel bewust over na. Ik weet wel dat ik Len dit kinderfeest ook wil laten vieren, maar hoe en in welke vorm? Ik heb nog geen idee. Mogelijk zal het verhaal hetzelfde blijven en varen Kai en ik een beetje mee met datgene wat bijvoorbeeld in Het Sinterklaasjournaal naar voren komt. Kijken bij de intocht, een paar keer een schoentje zetten en pakjesavond vieren. Niet te veel, maar ik wil hem wel in deze traditie meenemen.

Lastige keuze

Ook lopen met een lampion tijdens Sint Maarten zou ik met hem willen laten ervaren. Het is tenslotte ook iets waar je als kind op school snel mee in aanraking komt. Ik kan me daarom goed voorstellen dat het best lastig is als ouder wanneer je bewust de keuze maakt om deze feesten niet te gaan vieren.

Natuurlijk moet ik het ook allemaal nog maar afwachten. Hoe gaat Len erop reageren? Hoe vinden we het als ouders en in welke vorm worden deze feesten de komende jaren gevierd? Ik laat het nog even op me afkomen. Dit jaar geniet ik in ieder geval nog even van de rust nu Len het allemaal niet zo in de gaten heeft. Het enige waar we ons mee bezig hoeven te houden is hem af en toe een pepernootje toe stoppen en wat kinderliedjes meezingen. Kom maar op met die feestdagen!”