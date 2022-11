Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Sylvana Simons en minister clashen over zwarte pieten en politie in Staphorst

Tweede Kamerlid Sylvana Simons (BIJ1) is in de Tweede Kamer hard gebotst met justitieminister Dilan Yeşilgöz. Simons bevroeg de minister tijdens het vragenuur over het geweld dat is gebruikt tegen mensen die in Staphorst wilden protesteren tegen Zwarte Piet. Ze vindt dat de minister daar te lichtzinnig mee omgaat.

Minister Yeşilgöz vindt dat het vooral aan de politie en de burgemeester is om te bepalen hoe omgegaan wordt met demonstraties. En ook met eventuele illegale acties die daarmee gepaard gaan. Ze wil zich er vanuit Den Haag niet mee bemoeien. Daar stoorde Simons zich aan omdat volgens haar demonstranten al tien jaar met grote regelmaat te maken krijgen met geweld, „hetzij door de politie zelf dan wel door omstanders gefaciliteerd door de politie die niets doet”.

Sylvana Simons woedend

De discussie liep hoog op en zowel Sylvana Simons als Dilan Yeşilgöz werd boos. Een woedende Simons kon zich niet voorstellen dat de minister na zo’n lange tijd eerst wil weten wat er in Staphorst is gebeurd. Ook noemde ze de minister „hardleers”. Daarop herinnerde de BIJ1-vrouw de Kamer aan de belofte dat iedereen wel zou merken als ze geïrriteerd zou zijn. „Er is heel vaak in deze kamer beweerd dat ik geïrriteerd zou zijn en dit is het moment voorzitter, nu ben ik geïrriteerd.”



Yeşilgöz op haar beurt pikte de beschuldigingen van Simons niet en noemde ze een „gotspe”. „Ik laat niet 60.000 mensen die dag en nacht zich inzetten voor onze veiligheid wegzetten als een stel racisten”, verdedigde de minister haar politieagenten. Simons wilde nog op de minister reageren, maar Kamervoorzitter Vera Bergkamp zette haar microfoon uit, waarop Simons boos de Kamer verliet.

‘Dan ben je aan het relschoppen’

Aan het begin van het vragenuur gaf Yeşilgöz Simons op een punt nog gelijk. De BIJ1-leider vroeg waarom de minister de mensen die betogers hadden aangevallen „tegendemonstranten” had genoemd. „Dan ben je niet aan het demonstreren, dan ben je aan het relschoppen. Dus dat was niet goed”, zegt de minister daarover na het vragenuur.

Yeşilgöz zegt dat ze een aantal opmerkingen over de politie tijdens het vragenuur liet lopen, maar dat Simons te ver ging. „Er werken meer dan 60.000 mensen bij de politie”, aldus de minister. „Ik zeg niet dat daar nooit dingen fout gaan, maar om nou de politie weg te zetten als racistisch, dat doet zó tekort aan al die mensen. Dat raakt me.”

