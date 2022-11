Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

60 uur debatteren, maar Kamer komt niet tot akkoord over pensioenwet; dit is er aan de hand

In de afgelopen weken is er door pensioenwoordvoerders van de fracties in totaal al ruim 60 uur gedebatteerd over de pensioenwet. Er is nu besloten om de Tweede Kamer op een later moment verder te laten praten met verantwoordelijk minister Carola Schouten. Tot op heden is het nog niet tot een akkoord gekomen.

Gisteren was het de beurt aan Schouten om antwoord te geven op de vragen uit de Tweede Kamer, en dat waren er nogal wat. Oppositiepartijen SP en PVV en Kamerlid Pieter Omtzigt zijn de grootste tegenstanders van het mogelijk nieuwe stelsel. Maar veel andere oppositiepartijen hebben laten merken dat zij ook niet staan te springen om een verandering.

De coalitie steunt het voorstel, en PvdA en GroenLinks twijfelen nog. Schouten kwam tegemoet aan de eisen van die twee partijen. Maar er is nog geen sprake van genoeg steun, ook om de wet door de senaat te loodsen. Tijdens het debat gaf de minister meerdere keren aan dat veel zaken pas nader worden ingevuld bij de daadwerkelijke overstap naar het nieuwe stelsel, uiterlijk 1 januari 2027. Tot die tijd kan de wet eventueel nog aangepast worden.

Mogelijk nieuwe pensioenwet

Ook de oppositie wil wachten met stemmen over de wet. Daarin worden regels vastgelegd voor de „ongekende hervorming” van het pensioenstelsel. Die partijen willen wachten op onderzoek naar verschillende scenario’s voor pensioenfondsen. Maar die scenario’s liggen er op zijn vroegst volgende maand en naar verwachting pas later. Schouten wil graag snel duidelijkheid geven aan de fondsen. Ze moest invoering van de wet al eens uitstellen naar 1 juli volgend jaar.

Wanneer het debat wordt vervolgd, is nog onduidelijk. Eerder moest al het debat over de begroting van het ministerie van Buitenlandse Zaken worden verzet omdat meer tijd nodig was voor de bespreking van de pensioenwet. Mogelijk gebeurt volgende week hetzelfde met de begrotingsbespreking van het ministerie van Justitie.

De Eerste Kamer zal zich daarna nog over de pensioenwet buigen, mocht de Tweede Kamer inderdaad akkoord gaan. Op de website van Rijksoverheid staat vermeld hoe het nieuwe pensioenstelsel er ongeveer uit moet komen te zien:

Transparanter en persoonlijker;

Minder snelle stijging van de AOW-leeftijd;

Betere afspraken voor vervroegd stoppen met werken voor mensen met zwaar werk;

Extra keuzerecht;

Beter nabestaandenpensioen;

Verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen.

Stijging AOW-leeftijd

Deze week bleek ook dat de levensverwachting stijgt, en dan stijgt de AOW-leeftijd mee. Lange tijd was die stabiel, ingesteld op 67 jaar. Vanaf 2028 komen daar drie maanden bij. Dat zorgde voor veel ophef online, en voor verontwaardigde reacties. Want sommigen vrezen dat de pensioenleeftijd blijft stijgen en hebben pessimistische verwachtingen voor hun toekomst.

Op Twitter vermoedt men dat hun pensioen in ieder geval nog een tijdje niet in zicht is. Overigens klinken er ook reacties dat Nederland met een 67+ AOW-leeftijd een koploper is in Europa. Ook uitten mensen hun zorgen over de fysieke beroepen.