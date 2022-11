Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De herfst is prachtig: maar waarom veranderen bladeren van kleur?

De herfst is een magisch moment. Het is iconisch wanneer bladeren vallen en de grond wordt bedekt met een prachtig bladerdek. Maar waarom veranderen bladeren van kleur en vallen ze naar beneden?

Ondanks fikse buien en flink harde wind genieten we toch echt enorm als het herfst is. Dat komt mede dankzij het prachtige kleurenpalet dat de natuur ons geeft. Maar hoe gaat dat eigenlijk in zijn werk?

Zelfbehoud van bomen tijdens de herfst

Bladeren zijn in eerst instantie groen dankzij een pigment dat chlorofyl heet. De reden dat het groen oogt is, omdat het ‘t rode en het blauwe deel van het lichtspectrum absorbeert. Als het herfst wordt zetten sommige planten en bomen chlorofyl om in kleinere moleculen waardoor ze van kleur veranderen.

Neem bijvoorbeeld gras: groen gras bevat twee type chlorofyl: A en B. Chlorofyl A absorbeert de blauwe kleuren uit zonlicht en chlorofyl B absorbeert de rode kleuren. Haal rood en blauw weg uit wit licht, dan is groen de enige kleur die overblijft. Het groene licht wordt teruggekaatst door de bladgroenkorrels en dús zien we de groene kleur.

Chlorofyl is een natuurlijk kleurpigment dat planten, algen en bladgroenten hun groene kleur geeft. Deze kleurstof zit in de bladgroenkorrels van planten en is – naast belangrijk voor de kleur – essentieel voor de gezondheid van planten.

De stof helpt planten en algen bij het opvangen van zonlicht en zorgt ervoor dat ze dit licht kunnen absorberen. Hierdoor wordt het proces van fotosynthese in gang gezet en krijgen planten en algen dus hun voeding en energie binnen.

Recycling op zijn meest efficiënt

De reden dat bladeren vallen in de herfst is vanwege het feit dat het aanmaken van chlorofyl bijzonder veel energie kost. Wanneer tijdens de herfst de buitentemperatuur daalt, daalt de temperatuur van een boom of plant ook. Daarnaast is de hoeveelheid licht waar fotosynthese mee wordt bewerkstelligt ook veel minder.

Sommige bomen en planten trekken dan ook chlorofyl terug waarna het blad wordt afgestoten. Deze voedingsstoffen worden vervolgens weer opnieuw gebruikt als het weer warmer wordt.

Met andere woorden: de herfst is een prachtige cirkel die ons trakteert op de meest prachtige voorstellingen. Mocht je alleen een beetje gillend gek worden van al die bladeren op je auto: zo houd je die schoon.