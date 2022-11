Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

AOW-leeftijd gaat ‘weer’ omhoog en daar is niet iedereen blij mee

De AOW-leeftijd gaat omhoog. Met drie maanden welteverstaan, maar die drie maanden zorgen voor een hoop pessimistische reacties en zorgen voor de toekomst. De pensioenleeftijd stijgt vanwege de stijgende levensverwachting.

Vanaf 2028 gaat de AOW-leeftijd met drie maanden omhoog, schrijft de Telegraaf vandaag. Dit omdat verwacht wordt dat we in de toekomst ouder worden dan nu het geval is. Hiermee komt een einde aan de stabiele pensioenleeftijd van 67 jaar in voorgaande jaren.

AOW-leeftijd omhoog vanwege gestegen levensverwachting

De Telegraaf baseert deze berekening op de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). „Op basis van de rekenformule zou de gestegen levensverwachting leiden tot een kwartaal erbij”, bevestigt CBS-onderzoeker Ruben van Gaalen.

Hoewel de afgelopen tijd geluiden klonken van oversterfte en de pandemie zorgde voor een lagere levensverwachting voor ouderen, voorspellen nieuwe prognoses weer iets anders. Dit waren volgens de onderzoekers namelijk maar tijdelijke factoren. Uit de nieuwe prognoses blijkt dat we gemiddeld genomen de komende jaren weer ouder worden. Het CBS verwacht dat de stijging van levensverwachting doorzet.

Stijgende pensioenleeftijd

De AOW-leeftijd wordt door de minister van Sociale Zaken gebaseerd op de prognoses van het CBS. In 2013 werd de AOW-leeftijd van 65 jaar losgelaten. Kabinet-Rutte I voerde de stijgende pensioenleeftijd in en dat werd versneld door Rutte II. Op dit moment is de AOW-leeftijd 66 jaar en zeven maanden. In 2023 en 2024 komen hier drie en later twee maanden bij. Verwacht wordt dat de AOW-leeftijd in 2039 op 68 jaar staat.

„Als je kijkt naar de levensverwachting in andere landen, dan zie je dat we het plafond nog niet hebben bereikt. De levensverwachting in landen als Frankrijk, Italië, Spanje en Japan is hoger. Binnen Europa zijn wij een middenmoter”, aldus CBS-onderzoeker Ruben van Gaalen.

Tumult op social media

Op social media ontstaat inmiddels een hoop tumult over de verhoogde AOW-leeftijd. Want sommigen vrezen dat deze blijft stijgen en hebben pessimistische verwachtingen voor hun toekomst. Op Twitter vermoedt men dat hun pensioen in ieder geval nog een tijdje niet in zicht is. Overigens klinken er ook reacties dat Nederland met een 67+ AOW-leeftijd een koploper is in Europa. Ook uiten mensen hun zorgen over de fysieke beroepen.



Werken tot je met een rollator loopt en als je net de eindstreep niet haalt krijgen je nabestaanden niets. Genieten van je oude dag? Vergeet het maar. De ene mens werkt zich dood om het andere mens dat nooit werkt levenslang te onderhouden. Mooi man. AOW-leeftijd. — Cato (@CManeij) November 9, 2022



AOW-LEEFTIJD GAAT OPNIEUW OMHOOG❗️ ✅ huh? daar zal lang niet iedereen blij van worden…

✅ gelukkig hebben we de WIA nog als communicerend vat 😵‍💫 ✅ ik gooi deze👇er ook nog even in, om niet te vergeten over wie we het allemaal hebben pic.twitter.com/iOiYS986Lf — jim faas 🍀 (@JimFaas) November 9, 2022



Met de AOW-leeftijd op 67+ zijn we dan absolute koploper in de EU en is het verschil met Frankrijk inmiddels opgelopen tot > 5 jaar!! Gaaf land Nederland. https://t.co/BXBbTz6Eym — Ilonka Hebels 🤷🏻‍♀️💚 (@IlonkaTallina) November 9, 2022



Belachelijk. 1 op de 5 haalt de 65 niet eens. Mijn vader werd 69 (en deed fysiek werk!). Dat betekent 2 jaar genieten van je pensioen als je pech hebt. Of dus werken tot je erbij neervalt.

AOW-leeftijd gaat opnieuw omhoog https://t.co/J2LViKTsPC via @telegraaf — Yvonne (@Ywally13) November 9, 2022



Eerst zorgen ze ervoor dat je bijna eindeloos moet doorwerken tot je erbij neervalt. Nu proberen ze de betrouwbaarheid van je pensioen te slopen mocht je dan toch de eindstreep halen. Stop de Wet Toekomst Pensioenen#pensioendebat #pensioenwethttps://t.co/HR8FqTmOdr — Bart van Kent (@bartvankent) November 9, 2022



