Om de paar jaar met mini-pensioen? Rowan Siskens (30) doet het

30 jaar is hij pas, maar Rowan Siskens is al met pensioen gegaan. Op zijn 27ste nam hij vijf maanden onbetaald verlof op om te reizen en het boek Tien keer met pensioen te schrijven. Want bij dit ene mini-pensioen blijft het niet. „Waarom zou je veertig jaar non-stop werken als je gedurende je leven ook tien keer met pensioen kunt gaan?”, vraagt hij.

Om de zoveel jaar met pensioen, in plaats van wachten tot je 67ste of zelfs langer. Het klinkt je waarschijnlijk als muziek in de oren. Maar hoe regel je dat op werk? En hoe gaan we dat betalen?

Om daar antwoord te krijgen spraken Tessa en Sharon met Rowan over zijn methode.

Op je 27ste met pensioen

Rowan was zenuwachtig toen hij tijdens zijn beoordelingsgesprek aan zijn werkgever vroeg of hij vijf maanden met onbetaald verlof mocht. Maar zijn besluit stond vast: als ze nee hadden gezegd, had hij zijn eerste echte baan opgezegd. „Ik denk altijd aan de 70-jarige versie van mezelf. Als ik hem vraag of hij blij is dat hij een half jaar projecten heeft gedraaid als consultant, of dat hij toch liever een boek had geschreven? Dan denk ik dat het dat tweede zou zijn.”

Rowan gelooft namelijk in de methode die hij heeft bedacht: de agile leven-methode. Hierbij ga je één keer in de zoveel tijd met pensioen, in plaats van dat je de traditionele route in het leven volgt. „Als je jong bent, leer je, vervolgens ga je héél lang werken en aan het eind mag je met pensioen. Als je geluk hebt”, zegt hij. „We kennen allemaal wel iemand die hun pensioenleeftijd niet gehaald heeft. Ikzelf ook. Dat voelt gewoon heel oneerlijk.”

Agile leven

Agile (vrij vertaald: wendbaar) is een projectmethodologie die is ontstaan in de IT, maar die inmiddels op veel kantoren is geïmplementeerd. „Hierbij deel je projecten op in hele kleine brokjes van een paar weken of een maand”, legt Rowan uit. „Na die maand lever je al een gedeelte in, zodat je hier feedback op kunt krijgen. Daarnaast neem je een moment, de retrospective, om terug te blikken op hoe het is gegaan en hoe je het in de toekomst beter kunt doen.”

„Het leek me ook mooi om dit op het leven toe te passen”, zegt hij. „Op wat voor momenten neem je nou even de tijd om stil te staan en terug te blikken: ik heb dit de afgelopen jaren gedaan op werk. Past dat nog mij? Wil ik me ontwikkelen? Zijn er nog andere leuke dingen die ik wil doen?”

„Mensen zeggen vaak: mijn baas vindt dat nooit goed. Maar heb je het hem al eens gevraagd?”

Natuurlijk kies je er helemaal zelf voor wat je in zo’n mini-pensioen doet, maar Rowan heeft deze methode bedacht met het idee dat je tijdens zo’n periode even bewust kan stilstaan. „Heel veel mensen worden gedwongen om een moment stil te staan en terug te blikken, door bijvoorbeeld een burn-out of een andere – vaak nare – ervaring”, zegt hij. „Wat nou als we als een soort vorm van self-care zelf eens stilstaan bij hoe we het vinden gaan?”

Tijdens een mini-pensioen kun je dromen najagen waar je normaal met een fulltime baan geen tijd of energie voor hebt. Maar je neemt dus ook de tijd om na te denken over hoe je je kunt ontwikkelen op je werk. Dat is ook goed om te benadrukken als je zelf een mini-pensioen aanvraagt bij je baan.

Rowan was dus bereid om ontslag te nemen, maar zijn managers waren eigenlijk heel positief. „Vaak denken mensen in ‘ja, maar’. Bijvoorbeeld ‘leuk idee, maar mijn baas vindt dat nooit goed’”, vertelt hij. „Maar heb je het al eens aan je werkgever gevraagd?”

Hoe gaan we dat betalen?

Enthousiast geworden? Dan vraag je je waarschijnlijk af hoe het met de financiën zit. Volgens Rowan hoef je niet vier jaar op een houtje te bijten om vervolgens met mini-pensioen te kunnen gaan, maar is het een kwestie van bewuster met je financiën omgaan. „Vier jaar is bijvoorbeeld een lange tijd om te sparen”, zegt hij. Maar je zal wel keuzes moeten maken. „Dan ga je bijvoorbeeld niet die extra keer uit eten in de maand, op een andere manier boodschappen doen en minder luxe op vakantie.”

Bovendien hoef je niet per se tien keer met pensioen te gaan in je leven, of elke keer vijf maanden. Kijk wat voor jou realistisch is, zegt hij. „Als je één keer in de tien jaar met mini-pensioen kan, of twee maanden in plaats van vijf, brengt dat je ook al veel.”