Dit doet meer dan 40 uur per week werken met je lichaam

De lange werktijden van overgebleven Twitter-medewerkers halen het nieuws. Maar uit onderzoek blijkt dat meer werken helemaal niet helpt. In feite heeft een werkweek van meer dan 40 uren zelfs grote nadelen voor zowel het lichaam als de mentale gezondheid.

Werk lang genoeg, en je krijgt uiteindelijk te maken met de druk om overuren te draaien om meer gedaan te krijgen. Maar volgens de wetenschap is er een duidelijk punt waarna de extra uren ernstige schade kunnen toebrengen op lange termijn.

Gezondheidsrisico’s van meer dan 40 uur werken

Wat gebeurt er precies met je lichaam en je hersenen na een werkweek van meer dan 40 uur? Volgens de wetenschap zijn er minstens vijf nadelen.

1. Hartaandoeningen

Te lang werken kan een ernstig en soms zelfs fataal gezondheidsrisico inhouden. Volgens een studie uit 2021 van de Wereldgezondheidsorganisatie lagen lange uren aan de basis van allerlei cardiovasculaire aandoeningen waar 745.000 mensen in 2016 aan overleden.

2. Beroertes

Verder toonde het onderzoek van de WHO ook aan dat een werkweek van meer dan 55 uur in verband stond met een hoger risico van 35 procent op een beroerte (en een hoger risico van 17 procent om te sterven aan een hartziekte). Dit in vergelijking met een werkweek van 35 tot 40 uur.

3. Arbeidsongevallen

Lang werken geeft ook een groter risico op een lichamelijk letsel tijdens de werkzaamheden. Na het doornemen van de gegevens van meer dan 100.000 werknemers over een periode van bijna twintig jaar, kon dit onderzoek een duidelijke conclusie vaststellen. Minstens 12 uur werken per dag leidt tot een verhoogd risico van 37 procent op arbeidsongevallen. En met een werkweek van langer dan 60 uur loop je bijna een kwart meer kans op een ongeluk. Zelfs 8 uur per dag werken is eigenlijk al te lang.

4. Mentale gezondheidsrisico’s

Als je je behoefte aan rust blijft opofferen in ruil voor werk, kan dat op termijn ook een tol eisen van je mentale gezondheid. In een Koreaanse studie uit 2020 werd gekeken naar twintigers die tussen de 30 en de 60 uur per week werkten. De onderzoekers ontdekten dat hoe langer deze werknemers aan de slag waren, des te hoger het niveau van stress, depressie en suïcidale gedachten was.

5. Slaapproblemen

Stop met lang opblijven om de deadline van je baas te halen. Niet alleen je goede nachtrust betaalt de prijs. Wetenschappers onderzochten meer dan 200 studies over de gezondheidsrisico’s van een te lange werkweek en kwamen tot de conclusie dat een gebrek aan slaap het invloedrijkste gevolg is. Als je minder dan zes uur slaap per nacht krijgt, ben je de volgende dag niet alleen chagrijnig op je werk.

Mensen die 50-60 uur per week werkten, kregen vanwege slaapgebrek te maken met grotere vermoeidheid, slechtere cognitieve functies, meer arbeidsletsels en psychische problemen. Dat komt doordat slaap natuurlijk essentieel is voor ons welzijn. Twee keer nadenken dus wanneer je de volgende keer te lang aan je bureau blijft plakken. Een te lange werkweek kan kwalijke gevolgen hebben voor de gezondheid.